Заявление губернатора Сахалинской области региона Валерия Лимаренко о том, что на проекте «Сахалин-1» за семь месяцев 2022 года добыча нефти и конденсата сократилась в два раза, а в настоящее время не ведётся вообще, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Компания Exxon Neftegas Limited ещё в апреле 2022 года уведомила о снижении объёма добычи на «Сахалине-1» и к сегодняшнему дню они сократились вдвое — с 8,9 млн запланированных тонн, до 4,2 млн тонн. Более того, добыча газа в рамках проекта «Сахалин-16» была вовсе остановлена. Руководство закрутило вентиль 16 сентября 2022 года.

«Глобальная битва за ресурсы вступила в горяче/холодное противостояние, и, что характерно, незаметно», — пишет Сергей П.

Многие пользователи связали такое положение дел с кардинально изменившейся экспортной ситуацией в России. Несмотря на то, что РФ продаёт энергоресурсы за рубеж по бешеным ценам, пополняя свой бюджет сильнее прежнего, тем не менее объёмы нефти и газа уходят покупателям в куда меньших объёмах, а значит, прежние темпы добычи могут привести к переполненности хранилищ.

«Дело понятное. Сейчас Россия не может добывать нефть и газ в прежних объёмах, потому что энергоресурсы сейчас сбывать приходится преимущественно на новых рынках, а там пока что не нужны такие большие объёмы, какие мы поставляли в ту же Европу. Но скоро ситуация выправится», — уверен Аркадий В.

Rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

Некоторые комментаторы отмечают, что России приходится иметь дело не только со снизившимся спросом, но и с буквальными диверсиями, которые полностью перекрывают возможность переправлять энергоресурсы на Запад.

«После того как какие-то диверсанты подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», экспортировать ресурсы на Запад стало ещё более проблематично. Значит, хранилища будут переполняться. В связи с этим необходимо резко снизить добычу», — считает Игнат Н.

Часть людей полагает, что для России такие события не являются угрозой, ведь бюджет нашей страны полнится всем злопыхателям на зависть, а вот всему остальному миру перебои с добычей и поставками могут обойтись очень дорого.

«Эти события естественным образом подстегнут цены на энергоресурсы опять пойти вверх», — предполагает Максим Е.

«Пока Россия будет снижать цены на газ и нефть из-за переполнившихся хранилищ, но потом, когда она остатки распродаст, рынок может сильно тряхануть и Москва опять получит свои сверхприбыли», — поделился своим мнением Михаил П.

Ряд пользователей указывает на то, что «Сахалин-1» — совместный с другими странами проект. Среди этих государств есть и недружественные России. Граждане считают, что наступил момент, когда стоит отказаться от дальнейших взаимодействий с такими ненадёжными партнёрами.

«Какого чёрта вообще иностранные компании до сих пор добывают российские ресурсы на нашей территории? Они нам дружественные? Нет? Ну, тогда брысь!» — написал Михаил К.

«Сохраним зато всё это богатство нашим потомкам. Это хорошо. А новые рабочие места на производствах следует открывать. Море работы, короче, нас ждёт», — уверен Андрей Я.

Напомним, 28 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина — 2022» о том, что на проекте «Сахалин-1» за семь месяцев 2022 года добыча нефти и конденсата сократилась в два раза, а в настоящее время не ведётся вообще.