Информация, согласно которой Европейская комиссия готовится смягчить санкции в отношении Российской Федерации в области удобрений, цемента и другой продукции, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Жак де Л’Анге. Старуха во время взвешивания золота (фрагмент). 1642

Согласно данным, попавшим в руки издания, Еврокомиссия считает необходимым возобновить поставки удобрений, бетона и ряда других товаров из России, поскольку на территории Евросоюза образовался серьёзный дефицит этих компонентов. С другой стороны, Европа не собирается отказываться и от дальнейшего ужесточения антироссийских санкций, намереваясь всё-таки ввести потолок цен на нефть из России.

«Так мы и думали. Тяжело им жить без наших ресурсов, а ещё тяжелее без продовольствия», — отметил Донат В.

«Потому что у них нет своих удобрений и с цементом не очень хорошо. Огромная часть удобрений и цемента в Европу поступала из России и Белоруссии. А теперь сельское хозяйство загибается, а также стройки простаивают. О чём они думали, когда вводили свои санкции?» — удивляется Владислав Р.

Некоторые комментаторы удивились такому решению Еврокомиссии, ведь о снятии ограничений стоило бы уведомить российскую сторону. Народ нашей страны не собирается возобновлять торговлю со странами, поддерживающими киевский неонацистский режим.

Винсент Ван Гог. Крестьянин и крестьянка (фрагмент). 1885

«А с чего вдруг в Брюсселе решили, что Россия окажется заинтересованной в том, чтобы возобновить импорт удобрений и цемента в страны Европейского союза? Они ведь сейчас являются спонсорами террористического режима в Киеве, верно? Ну как же мы можем со спонсорами террористов дела вести?» — спрашивает Любовь К.

Часть людей полагает, что Россия уже прошла Рубикон, а значит, возвращения в ситуацию, какая была прежде, уже не может быть.

«У России они спрашивали, будут ли поставки или продажи? Они что, думают, что сегодня сделали запрет, а завтра сняли и всё будет, как раньше до спецоперации? Ничего не будет из этого, и наказание будет, чтобы запомнили вы навсегда», — пишет Татарин К.

«Россия против смягчения ваших санкций. Ищите удобрения на стороне или сами производите. Если негде взять, то посадите в поле всех своих чиновников и пусть они лично удобрения производят», — написал Артур Л.

Ряд пользователей указывает на то, что возобновление торговли может быть только в том случае, если Европа снимет вообще все санкции, а не только их часть, а также покается за свои деяния и разорвёт отношения с киевским неонацистским режимом, прекратив пичкать его оружием.

«Пусть снимают вообще все санкции и прекращают поставки оружия киевскому неонацистскому режиму. Этих выборочных мер нам не надо», — указывает Алекс Я.

«Снимайте все санкции с нас, откажитесь от поддержки Киева, а мы со своей стороны возобновим с вами торговлю, но с наценкой 300% в качестве вашего наказания», — предлагает Мохнатый Ш.

Напомним, 28 сентября издание Politico опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Европейская комиссия в рамках обсуждения нового пакета санкций против Российской Федерации предложит смягчить некоторые уже действующие ограничения в области удобрений, цемента и другой продукции.