Проживающие или путешествующие в России граждане Соединенных Штатов Америки должны покинуть немедленно территорию РФ, а также не должны ездить в Российскую Федерацию, сообщается 28 сентября на сайте американского посольства в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Пресс-служба дипломатического представительства Штатов утверждает, что Российская Федерация «может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает, на военную службу».

Заявление дипломатического представительства США обсудили в мессенджере Telegram. Многие считают, что американским гражданам давно стоило покинуть территорию России.

«Счастливо, милочка!» — иронизирует Valerii S.

«И пусть своих агентов прихватят…» — призвала Bella Donna.

«Давно пора», — пишет VM.

«До свидания» пишется раздельно», — смеется Ольга.

«А что они до сих пор здесь делали?» — отреагировал tnt.

«Пусть само посольство тоже покинет Россию. Хватит уже смердеть здесь!» — призвал A. D.

«Очень бы хотелось, чтобы они все убрались поскорее», — прокомментировала Natalia.

«Российским гражданам рекомендую срочно покинуть США», — с сарказмом добавил Руслан.

«На испуг берут, чтобы еще больше в Казахстан да Грузию сбежало», — пишет Hardcore.

«Там уже очереди на границах, быстро не получится», — смеется Dary.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

«Ну это правильно, пусть покидают, а то разучивай потом с ними гимн России…» — с сарказмом написала Галина.

«В который раз уже, а они не хотят, видимо…» — комментирует Pilar.

«Интересно, если Россия объявит то же самое, какой кипиш начнётся?» — поинтересовался Bondrik.

«Ну пусть бегут, нам-то что?!» — задалась вопросом Варвара С.

«Всех ещё иноагентов заберите», — призвал Леонид.

«Бежим, американцы? Бегите, бегите. Чем меньше всякой нечисти на нашей земле, тем лучше», — пишет Виктор.

«Надо бы ещё призвать граждан США покинуть США. На всякий случай, мало ли что», — пошутила MariePro.

«Да, да! Быстренько покидаем! И не забываем про новые (они же старые) территории России!» — призвала Галина.

«Пора наших из Британии и Польши позвать. Во обделаются!..» — шутит Александр.

«Они с 24 февраля всё призывают. Их явно не слышат», — отреагировала Elen L.

«Останавливать и мобилизовывать», — с сарказмом призвал Сергунька.

«Не мешало бы и самому посольству исчезнуть с территории РФ», — подытожил Alex K.