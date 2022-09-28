Сеть: «Бегите, бегите!» — гражданам США велено немедленно покинуть Россию
Проживающие или путешествующие в России граждане Соединенных Штатов Америки должны покинуть немедленно территорию РФ, а также не должны ездить в Российскую Федерацию, сообщается 28 сентября на сайте американского посольства в Москве.
Пресс-служба дипломатического представительства Штатов утверждает, что Российская Федерация «может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает, на военную службу».
Заявление дипломатического представительства США обсудили в мессенджере Telegram. Многие считают, что американским гражданам давно стоило покинуть территорию России.
«Счастливо, милочка!» — иронизирует Valerii S.
«И пусть своих агентов прихватят…» — призвала Bella Donna.
«Давно пора», — пишет VM.
«До свидания» пишется раздельно», — смеется Ольга.
«А что они до сих пор здесь делали?» — отреагировал tnt.
«Пусть само посольство тоже покинет Россию. Хватит уже смердеть здесь!» — призвал A. D.
«Очень бы хотелось, чтобы они все убрались поскорее», — прокомментировала Natalia.
«Российским гражданам рекомендую срочно покинуть США», — с сарказмом добавил Руслан.
«На испуг берут, чтобы еще больше в Казахстан да Грузию сбежало», — пишет Hardcore.
«Там уже очереди на границах, быстро не получится», — смеется Dary.
«Ну это правильно, пусть покидают, а то разучивай потом с ними гимн России…» — с сарказмом написала Галина.
«В который раз уже, а они не хотят, видимо…» — комментирует Pilar.
«Интересно, если Россия объявит то же самое, какой кипиш начнётся?» — поинтересовался Bondrik.
«Ну пусть бегут, нам-то что?!» — задалась вопросом Варвара С.
«Всех ещё иноагентов заберите», — призвал Леонид.
«Бежим, американцы? Бегите, бегите. Чем меньше всякой нечисти на нашей земле, тем лучше», — пишет Виктор.
«Надо бы ещё призвать граждан США покинуть США. На всякий случай, мало ли что», — пошутила MariePro.
«Да, да! Быстренько покидаем! И не забываем про новые (они же старые) территории России!» — призвала Галина.
«Пора наших из Британии и Польши позвать. Во обделаются!..» — шутит Александр.
«Они с 24 февраля всё призывают. Их явно не слышат», — отреагировала Elen L.
«Останавливать и мобилизовывать», — с сарказмом призвал Сергунька.
«Не мешало бы и самому посольству исчезнуть с территории РФ», — подытожил Alex K.