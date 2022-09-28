Заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, что ответ НАТО на возможное применение Российской Федерацией ядерного оружия на территории бывшей УССР должен быть неядерным, но «разрушительным», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Рау утверждает, что у него есть информация о том, что Москва якобы готовит удар по территории бывшей УССР тактическим ядерным оружием. Глава МИД Польши считает, что раз русские не собираются нападать на членов Североатлантического альянса, то и ответ должен быть неполноценным. Имеется в виду, что Варшава хочет пригрозить России разрушительными последствиями, но вызваны они должны быть не ядерным оружием.

«Польша пригрозила? Вы имели в виду, тявкнула?» — спрашивает Алексей М.

Многие пользователи считают, что даже сами поляки прекрасно понимают, что неспособны дать России соразмерный ответ в случае применения Москвой тактического ядерного оружия. В связи с этим уже сейчас из Варшавы доносятся жалкие угрозы о некоем «разрушительном» неядерном ответе.

«На Польшу дунуть — она сама рассыплется», — считает Леонтий Б.

«Польша не может пригрозить, потому что она ноль без палочки. Вассалам разве давали слово? Вы под американцами, без своего мнения. Вы — овечки в руках пастуха», — написал Максим К.

Ван Гог. Пастух со стадом овец

Некоторые комментаторы отмечают, что после применения Россией ядерного оружия будет открыта шкатулка Пандоры, после чего над всем миром нависнет угроза уничтожения. Поэтому лучше не провоцировать Россию и не допускать, чтобы она пошла ва-банк.

«Если, не дай бог, Россия будет вынуждена применить ядерное оружие, то будет неважно уже, кто из поляков чего говорил, ведь Польши тоже не станет», — указывает Виталий К.

«Европейские страны, члены НАТО вообще перестали понимать, что они исчезнут как единица при первой же волне ядерного удара. А я больше чем уверен, что до второй не дойдёт. Все сразу вспомнят, что это последняя война человечества, когда земля очистится на миллиарды людей. А кто виновником всего этого станет? Те, кто подстрекал, провоцировал и вынуждал», — считает Валентин А.

Часть людей полагает, что коллективный Запад пытается навязать России ядерный удар по киевского неонацистскому режиму.

«Ядерное оружие — это то, о чём беспрерывно говорит Запад последние недели. По моему мнению, Запад пытается навязать это России. Так что посмотрим, что нас всех ждёт. Москва упорно не хочет бить ядеркой, но ведь её терпение не вечно», — отметила Карина Д.

Нашлись и те, кто считает, что слова президента России Владимира Путина о том, что ядерный ответ на агрессию со стороны Запада — это не блеф, сработали, поэтому Польша боится осуществлять дальнейшее давление.

«Это хорошо, что они боятся. Такие их заявления надо переводить на русский язык так: «Лживые псы Запада, подсознательно ощущая всю свою политическую подлость, невольно выражают свой страх», — пишет Rotabler S.

«Раз они так говорят, значит, они всё-таки поняли, что Россия не блефует, когда говорит о том, что ответит ядерным оружием в ответ на агрессию», — поделился своим мнением Павел И.

Напомним, 28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире телеканала NBC News о том, что ответ НАТО на возможное применение Российской Федерацией ядерного оружия на территории бывшей УССР должен быть неядерным, но «разрушительным».