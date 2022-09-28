Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ не признаёт результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией, которые прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Немецкий канцлер назвал фиктивными результаты волеизъявления народа Донбасса и жителей Херсонской и Запорожской областей, поэтому признавать он их не собирается. Более того, Шольц подчеркнул, что он будет продолжать поддерживать киевский неонацистский режим «с неослабевающей силой».

«Не примут, не примут, а потом замёрзнут и примут», — уверен Владислав И.

Многие пользователи напомнили Шольцу, что Германия до сих пор не признала референдум в Крыму, который случился восемь лет назад. В связи с этим никто даже помыслить не мог, что немцы вдруг отбросят политику двойных стандартов и признают референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях бывшей УССР.

«Они не признали референдум по Крыму, но и от этого ничего не изменилось. Крым в составе России, и плевать на Шольца. Сейчас также от их признания или непризнания ничего не изменится. Напыщенные петухи без мозгов», — указывает Елена И.

Граждане не считают, что Берлин вообще не имеет права нам указывать. Более того, для народа нашей великой державы было бы стыдно ждать одобрения со стороны марионеточного режима Федеративной Республики Германия.

«А почему нас должно интересовать мнение немцев по этому поводу? Кому сдался этот Шольц?» — удивляется Олег Г.

«Зачем нам признание со стороны американской шестёрки? Скоро Вашингтону придётся свыкнутся с тем, что Россия есть и что она великая. Вот тогда подпевалы Штатов начнут кукарекать о том, что Москва всё сделала правильно. А пока что петух Шольц кукарекает противоположное», — поделился своим мнением Павел С.

Часть людей считает заявление Шольца глупым, потому что никто не ждал его мнения по поводу этих референдумов.

«А кому вообще нужно его признание? Донбасс — это уже часть России! Херсонщина и Запорожье — часть России! Хоть одна мина упадёт на эти территории, это уже считается как нападение на Россию!» — указывает Серёга Ш.

ИА REGNUM Итоги референдумов о воссоединении с Россией 28 сентября 2022 г

«Никого не спрашивали, когда объединили Германию, без референдума, а теперь посмотрите-ка на них, признавать они не хотят. Твари двуличные», — написала Ольга С.

Подавляющее большинство комментаторов счастливо осознавать, что жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей возвращаются в большую семью народов России, а мнение европейских политиков им до лампочки.

«Да какая разница, примет или не примет! Это важно прежде всего нам, жителям России, республик Донбасса и областей [бывш. УССР]. Мы увидели, что абсолютное большинство жителей хотят быть гражданами России и быть вместе с Россией. Вот и всё. И никакие «примет — не примет» здесь не имеют никакого значения», — считает Александр С.

«Да плевать на мнение нацистов. Этого момента долгие годы ждали все жители этих республик и мы тоже. Самое главное, они, сами жители, сделали свой выбор. С возвращением домой, в Россию!» — написал Александр Б.

Напомним, 28 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung о том, что ФРГ не признаёт результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией, которые прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.