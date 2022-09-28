Известие о том, что посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, спровоцировало волну ироничных комментариев общественности. Люди говорят, что Запад таким образом пытается в очередной раз запугать граждан некими фатальными событиями, и напоминают: такое уже было.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Покидайте! Без вас в России воздух будет чище», — напутствует американцев Оксана Зарубина.

«Фанатов США с собой пусть захватят», — поддерживает Светлана.

«Пусть валят, скатертью дорога», — замечает Олег Т.

«Это бесполезное посольство, оно только что-то рекомендует, но никак не помогает своим гражданам», — считает Софья.

«Боятся, суки, что за теракты на газопроводах ответка прилетит», — считает Сергей.

«США сперва взорвали наш СП1 и СП2, фактически объявив войну, а теперь призывают своих граждан покинуть РФ. Может, интернировать этих засранцев, чтобы, не дай Бог, Вашингтон ещё чего не удумал взорвать?» — развивает тему Алексей Гаркуша.

«В другое время это бы означало предзнаменование объявления войны. Но сейчас вообще не факт. Много блефа и политических игр», — рассуждает Александр Мерещенко.

«Америкосы просто психологически пытаются запугать. Ничего они не сделают России», — считает Ольга.

«Они и из Киева всех призывали выехать, по Киеву так и не ударили, но кипишу навели. Есть вероятность — это для усиления паники. Как доедут, пусть сообщат, что все в сборе», — соглашается Екатерина.

«Это называется истерическое нагнетание обстановки. Они уже 10 раз призывали покинуть своих граждан территорию б. УССР, Белоруссии. Теперь за Россию взялись», — поддерживает Александр.

«Бежим, пиндосы? Бегите, бегите. Чем меньше всякой нечисти на нашей земле, тем лучше», — напутствует Виктор.

NVO Посольство США в Москве

«Это уже было», — отмечает Павел.

«С февраля призывают. Хотят усилить панику. Если будет что-то серьёзное, эвакуируют посольство», — напоминает Светлана.

«Надо бы ещё призвать граждан США покинуть США. На всякий случай, мало ли что», — иронизирует Игорь Рогатин.

«Мировую войну начали США и НАТО-рейх двумя шагами. 1. Развязывание локального конфликта с Россией на территории б. УССР. 2. Начало уничтожения инфраструктурных объектов в общих экономических зонах. Фактически теперь все инфраструктурные объекты США — законная военная цель. Включая грузовые корабли», — поделился мнением Алексей Артемьев.

«Да-да! Быстренько покидаем! И не забываем про новые (они же старые) территории России!» — призывает тему Галина.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября, в день окончания референдумов по воссоединению России и Донбасса, посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — сказано в сообщении.

Также утверждается, что Россия «может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает, на военную службу».

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