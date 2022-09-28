«Америке пригрозили?» — ЧП на «Северном потоке»: в ЕС пригрозили ответить
Повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без ответа не останется, пригрозила на своей странице в одной из социальных сетей глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом политик не обозначила, кто именно должен будет понести ответственность за случившееся.
Глава Еврокомиссии также призвала расследовать произошедшее.
Заявление главы Еврокомиссии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что угрозы главы ЕК адресованы непонятно кому. Иные предположили, что в итоге, как обычно, обвинят Россию. Были и те, кто задался вопросом, будут ли в Евросоюзе такими смелыми в заявлениях, если окажется, что виновны Штаты.
«США пусть спасибо скажет», — написала Анюта.
«Американцам, стало быть, пригрозила», — прокомментировал Dmitry S.
«Ответит за свои слова, если вдруг подтвердится, что это США?» — задалась вопросом Елена Б.
«Подождите пару дней… Найдут рядом с трубой водолазный шлем с эмблемой ВМФ России и приказом от Путина…» — иронизирует Вячеслав.
«Сбылась мечта. Не будет газа из России», — прокомментировал Алексей.
«А чего они там все встрепенулись? Они же не хотели СП-2 и СП-1 — тоже. Бойтесь своих желаний, меньше вопить надо было на каждом углу, что им русский газ и русские трубы не нужны», — отметила Elena C.
«Да все понимают, что это дело рук англосаксов и США. Неужели ФРГ это проглотит, ее же разваливают…» — не понимает Timur.
«Понятно! Опять Петров и Боширов отличились», — смеется Вячеслав Л.
«Странно-то как, всемогущая, прогрессивная, развитая Европа не смогла отстоять свои интересы и сейчас валят ее, без права восстановления, до конца…» — с сарказмом отреагировала Inga K.
«Завтра Россию назначат виновной и уточнят», — предположил Max.
«Да, спасибо им, они сделали то, к чему призывали наше правительство — не поставлять энергоносители фашиствующей Европе…» — прокомментировал tyumenaborigine.
«Неужели против США осмелится пойти?» — задумалась Евгения.
«Главное, вовремя тявкнуть», — смеется Елена М.
«Да козе понятно, кто за этим стоит. Заказчик — США, исполнитель — Польша или сами США. Они там в последнее время летали, плавали, ползали», — отреагировала Евгения.
«Эти дурашки рассчитывают, наверное, что по привычке Россию обвинят. Но не тот случай. Поляки прокололись в безудержном восторге, да и натовцы, не скрывая радости, похвастались успешными подводными учениями», — подытожила Виктория.