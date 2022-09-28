Повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без ответа не останется, пригрозила на своей странице в одной из социальных сетей глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом политик не обозначила, кто именно должен будет понести ответственность за случившееся.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток - 2

Глава Еврокомиссии также призвала расследовать произошедшее.

Заявление главы Еврокомиссии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что угрозы главы ЕК адресованы непонятно кому. Иные предположили, что в итоге, как обычно, обвинят Россию. Были и те, кто задался вопросом, будут ли в Евросоюзе такими смелыми в заявлениях, если окажется, что виновны Штаты.

«США пусть спасибо скажет», — написала Анюта.

«Американцам, стало быть, пригрозила», — прокомментировал Dmitry S.

«Ответит за свои слова, если вдруг подтвердится, что это США?» — задалась вопросом Елена Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Подождите пару дней… Найдут рядом с трубой водолазный шлем с эмблемой ВМФ России и приказом от Путина…» — иронизирует Вячеслав.

«Сбылась мечта. Не будет газа из России», — прокомментировал Алексей.

«А чего они там все встрепенулись? Они же не хотели СП-2 и СП-1 — тоже. Бойтесь своих желаний, меньше вопить надо было на каждом углу, что им русский газ и русские трубы не нужны», — отметила Elena C.

«Да все понимают, что это дело рук англосаксов и США. Неужели ФРГ это проглотит, ее же разваливают…» — не понимает Timur.

«Понятно! Опять Петров и Боширов отличились», — смеется Вячеслав Л.

«Странно-то как, всемогущая, прогрессивная, развитая Европа не смогла отстоять свои интересы и сейчас валят ее, без права восстановления, до конца…» — с сарказмом отреагировала Inga K.

«Завтра Россию назначат виновной и уточнят», — предположил Max.

«Да, спасибо им, они сделали то, к чему призывали наше правительство — не поставлять энергоносители фашиствующей Европе…» — прокомментировал tyumenaborigine.

«Неужели против США осмелится пойти?» — задумалась Евгения.

«Главное, вовремя тявкнуть», — смеется Елена М.

«Да козе понятно, кто за этим стоит. Заказчик — США, исполнитель — Польша или сами США. Они там в последнее время летали, плавали, ползали», — отреагировала Евгения.

«Эти дурашки рассчитывают, наверное, что по привычке Россию обвинят. Но не тот случай. Поляки прокололись в безудержном восторге, да и натовцы, не скрывая радости, похвастались успешными подводными учениями», — подытожила Виктория.