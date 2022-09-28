Несмотря на то, что основные силы сирийских боевиков были разгромлены благодаря совместным усилиям армии Башара Асада и её союзников, говорить о конце войны в стране пока не приходится. Террористы всё ещё удерживают позиции на севере страны, а в южных провинциях они копят силы и готовятся к реваншу за недавние поражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В конце сентября боевики совершили серию дерзких нападений на представителей местных властей, солдат правительственной армии и просто несогласных с их идеологией в провинции Дераа на юге страны. Нападения организуют члены спящих ячеек ряда группировок, которые ранее держали территорию провинции под контролем. В 2018 году, в результате наступления сирийских правительственных войск, территории южных провинций Дераа, Сувейда и Кунейтра были освобождены. Часть боевиков погибла, часть — бежала на территории сопредельных стран. Однако многие остались, подписав бумагу об урегулировании отношений с правительством страны.

В числе тех, кто остался, большинство составляют местные жители, так что окончательно решить этот вопрос власти в Дамаске не в состоянии — это потребовало бы депортации тысяч человек.

Местное население традиционно крайне враждебно относится к правительству страны. С момента обретения Сирией независимости жители Дераа специализировались на контрабанде товаров в соседние страны — Ливан, Израиль и Иорданию. Кроме того, часть местного населения составляют бедуины, традиционно промышляющие разбоем на большой дороге. С началом войны в Сирии Дераа подарила западным кураторам десятки тысяч боевиков, которые получили возможность грабить и торговать запрещёнными товарами, не опасаясь преследования. Более того, именно в последние годы территория провинции Дераа стала крупнейшим перевалочным хабом на пути наркотрафика из Ливана и Сирии в Иорданию и далее — в страны Персидского залива.

Официальное интернет-представительство президента России Башар Асад

Возвращение в регион настоящих властей было встречено местным населением крайне враждебно. Нет контрабанды, нет наркоторговли, значит — нет средств к существованию. Поэтому регион остаётся огромной пороховой бочкой, заложенной в каких-то десятках километров от Дамаска. Местные боевики получают активную поддержку со стороны заграничных кураторов — этому способствуют отлаженные пути контрабанды с территории Иордании.

Местные СМИ с опасением констатируют, что в последние месяцы боевики всё чаще выходят из подполья и осуществляют всё более дерзкие нападения. В некоторых городах (например — в городе Тафас) фактически существуют две власти: днём власть правительства, а ночью — власть боевиков. Несогласные с таким положением дел ликвидируются. Так, в конце сентября был убит имам местной мечети вместе со всей семьёй.

У сирийских властей существует не так много вариантов решения ситуации. Самый очевидный из них — тотальная военная операция. Однако она может привести к разрушениям, большим потерям среди солдат и мирных жителей и скорее всего не решит всех проблем, а скорее их усугубит. Ещё одним вариантом является тотальная блокировка границ с сопредельными государствами, однако на это у властей попросту нет ресурсов.

Mod.gov.sy Сирийская армия

Беспокойство Дамаска разделяют и власти соседних государств, уставшие от нестабильности на своих северных границах и постоянного потока беженцев. Поэтому наиболее действенным решением могла бы стать совместная операция Сирии и Иордании, направленная на перекрытие границы с обеих сторон. Однако, увы, и этот вариант не идеален: на территории Иордании проживают представители тех же племён, что живут по ту сторону границы. Они используют племенные каналы, перекрыть которые не получалось и в лучшие годы.

А значит, в ближайшее время стоит ожидать нового «взрыва» в южной Сирии, подавлять который придётся силами армии. И так — до следующего примирения, которое, увы, приведёт лишь к новой эскалации.