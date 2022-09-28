Йеменский конфликт, временно вставший «на паузу» в начале весны 2022 года, на время пропал из поля зрения СМИ. Однако ошибочно считать, что ситуация в регионе стабилизировалась. В целом идущие переговоры между правительством Йемена и его противниками — повстанцами-хуситами — о мирном урегулировании идут успешно, но в то же время скорость реализации мирных соглашений оставляет желать лучшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Можно сказать, что стороны конфликта смогли достичь согласия только по одному вопросу: и те и другие хотели бы прекращения конфликта. Однако какого-либо понимания того, каким будет Йемен после войны, нет ни по одну, ни по другую сторону баррикад. Последние месяцы переговоры о мирном урегулировании и вовсе зашли в тупик или, если угодно, двигаются по кругу. Ни одна из сторон не хочет выполнять взятых на себя обязательств, требуя от оппонентов сначала выполнить их обязательства.

Хуситы ставят в качестве главного условия для продолжения переговоров вопрос о выплате зарплат государственным служащим, которые находятся на подконтрольной им территории, а также требуют в полной мере возобновить морское и воздушное сообщение.

Демонстрация Хуситов. Йемен

Правительственная делегация с тем же упорством настаивает на том, чтобы хуситы начали отвод своих войск с ряда направлений. В первую очередь из района города Таиз, который находится в фактическом окружении.

Ни одна из сторон не хочет сдавать назад, однако при этом никто не желает немедленного возобновления конфликта.

Обращает на себя внимание другой факт.

Режим перемирия используется хуситами для демонстрации своей военной мощи. Впервые с начала конфликта повстанцы открыто продемонстрировали ряд своих вооружений, таких как ракеты, беспилотники, системы ПВО и береговой охраны. Военные парады повстанцев прошли в городах Сане и Ходейде — двух ключевых центрах для их сопротивления.

При этом командование повстанцев постоянно заявляет о том, что не желает войны, но готово дать отпор. В качестве приоритетных целей для нанесения ударов хуситы называют объекты иностранных нефтедобывающих компаний, действующих на территории Йемена.

Данное заявление можно считать неприкрытой угрозой в адрес иностранных государств, поддерживающих правительство Йемена, в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ. И похоже, что такая нехитрая манипуляция имеет свои плоды.

Армия Саудовской Аравии

Иностранные державы не стремятся повышать градус напряжённости и в целом не настроены провоцировать хуситов на агрессию. Более того, Саудовская Аравия наравне с ООН выступает главным координатором мирных переговоров.

Складывается ощущение, что в Эр-Рияде устали от войны и убедились в том, что любая эскалация не даёт желаемого эффекта, а значит, пришла пора договариваться, а не воевать. Свою роль оказывают и переговоры о нормализации отношений, которые саудовцы ведут с Ираном — главным иностранным союзником хуситов. Отказываясь от эскалации в Йемене, саудовцы явно «задабривают» Иран.

Новый раунд переговоров о продлении перемирия назначен на последние числа сентября, и крайне велика вероятность, что стороны вновь согласятся не возобновлять военные действия. Логичным следствием этого явится создание долгосрочного (уже более девяти месяцев) мира, который может стать базой для полного прекращения военных действий в Йемене.