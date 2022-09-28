Повреждение газопроводов очень похоже на диверсию. Что там могло произойти, кроме диверсии? Я не припомню во всей нефтегазовой истории, чтобы повреждение одного газопровода привело к прекращению поставок, а тут сразу три газопровода, да еще за одни сутки! Очевидно, что естественных причин тут нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представить, что какое-то судно тащило за собой якорь и повредило трубопровод, невозможно. Газопроводы хоть и находятся рядом, но не вплотную друг к другу, между ними есть расстояние.

Как это так странно произошло, что одновременно пострадали две нитки «Северного потока — 1» и одна «Северного потока — 2»? К тому же трубы газопроводов очень прочные, они отбетонированы, и после того, как их уложат, их ещё засыпают камнями или грунтом. В мировой практике такого не было.

Всерьёз нужно рассматривать вариант диверсии. Нужно тщательно оценить повреждения, заснять на видео, глубины там небольшие — около датского острова Борнхольм это от 10 до 25 метров. Такие глубины позволяют всё обследовать и заснять, а с другой стороны, обычный ныряльщик может достать до дна и, соответственно, до газопровода.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

Вспоминается также интервью президента США Джо Байдена американской прессе, в котором он угрожал России тем, что в случае конфликта с Киевом «Северного потока — 2» не будет. Журналист спрашивал его о том, каким образом это будет осуществлено, ведь газопровод под контролем Германии? На что Байден заверил журналиста, что именно так, как он сказал, и будет. Все решили, что речь идёт о санкциях. Теперь это заявление заиграло новыми красками. Ко всему этому ещё и подключились поляки, выдвинув предложение о демонтаже «Северного потока». Тут появляется много вопросов: в частности, может, этот подрыв уже был запланирован?

Версия с минами периода Второй мировой войны, о которой сейчас стали заявлять, тоже сомнительна. Каких-то гигантских штормов на Балтике не было, из другого участка Балтики мину вряд ли могло принести.

Всю акваторию в районе газопровода тщательно обследуют и проводят разминирование. На этом же участке разминирование проводили даже дважды — во время сооружения «Северного потока — 1» и во время сооружения «Северного потока — 2». Всё дополнительно исследовали и предоставили гарантии безопасности.

Gazprom.ru Прокладка газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

Поэтому вариант с миной крайне маловероятен, хотя его, наверное, тоже будут рассматривать и наверняка долго будут использовать в СМИ, когда выяснится, что на трубы было оказано внешнее воздействие.

Стратегически это означает сжигание мостов между Россией и Германией. Немцев вполне устраивал статус-кво: газопроводы есть, не работают, не страшно, если совсем замёрзнем, договоримся с Россией в любой момент. Эта опция должна сохраняться. Тут же получается, что в критический момент Германия не сможет получить газ из России. Германии это не выгодно, России тем более это не выгодно — мы хотим продавать газ. Кому это нужно? Только тем силам, которые хотят оторвать Россию от ЕС в энергетическом плане, и это США.