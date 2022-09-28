Европейская комиссия намерена предложить в новом пакете ограничительных мер против Российской Федерации смягчить уже действующие антироссийские санкции, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Уточняется, что может быть снят запрет на экспорт удобрений, цемента и иной продукции из Российской Федерации.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения возмутились: когда Евросоюзу выгодно, он снимает санкции с тех позиций, которые ему нужны. По мнению участников обсуждения, России не стоит продавать странам ЕС то, что им нужно, но если и продавать, то гораздо дороже, либо взамен требовать отмены всех санкций.

«А оно России надо?» — задался вопросом Дмитрий.

«Прижало, видимо», — с сарказмом добавил «Император всея Руси».

«Нам цемент самим нужен. Отстраивать то, что бандеровцы разрушили», — отметил «Кофе в ампулах».

«Только в обмен на запрет поставлять [киевскому режиму] оружие и деньги», — прокомментировала Ирина.

«России цемент тоже нужен. И так подорожал», — пишет Alexander D.

«Ожидаемо», — отреагировал Юрий З.

«Надеюсь, ума хватит послать их и не продавать это?!» — прокомментировал Максим.

«Значит, где они снимают санкции, там надо самим вводить», — призвал Борис В.

«Удобрения и цемент для них теперь должны стоить в 40 раз дороже», — считает Анастасия.

«И рублями пусть расплачиваются», — продолжила Марина.

«Целесообразно драть с них втридорога», — согласился «ААА».

«Драть втридорога, привязать цену к спотовой цене газа», — добавил Аrтur.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

«Ну конечно, всё для себя любимых», — с сарказмом отреагировала Lilia.

«Признаёте референдум, получаете цемент…» — добавил «печатает».

«Пожалуйста, там наверху, будьте принципиальными. Давайте уже по принципу «сгорел сарай, гори и хата», — призвала Masha D.

«В принципе, можно согласиться взамен разморозки наших счетов», — прокомментировал Александр Н.

«Продавать по космическим ценам», — написала Kate.

«Опять хотят видеть нашу страну сырьевым придатком?» — возмутилась одна из участниц обсуждения.

«Снятие всех санкций единовременно! Только так. Иначе пусть гуляют и дальше», — добавил N.

«Из Америки пусть возят», — отреагировал Николай.

«Да уж нет, умерла так умерла. Пора уже и России характер показать, не так ли?» — задалась вопросом Молли.

«Пусть снимают. В ответ РФ сможет ввести запрет на поставку в ЕС удобрений, цемента и другой продукции. Для баланса, так сказать», — с сарказмом подытожил «A Aa».