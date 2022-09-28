На фоне того, как голосование по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершается, либеральные американские СМИ все упорнее распространяют русофобскую риторику, транслируя слова западных лидеров о том, что Москва якобы сфальсифицировала выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно заявил на всевозможных заседаниях и в интервью, что Вашингтон никогда не признает территории бывш. УССР частью России.

Однако даже сами американцы со смехом и иронией воспринимают истерику Запада. Так, читатели New York Times отвергли статью с заголовком, который гласит, что «организованные Россией выборы являются фикцией». При этом многие выразили мнение, что главной фикцией является сама западная «демократия».

«Нет, это не мошенничество. Это демократия, но Запад отказывается принять решение жителей этих регионов», — пишет @EndOfMyRope77.

«Это никакое не мошенничество, эти люди просто возвращаются домой в Россию», — отмечает @cti_anti.

«Удивительно, в каком контексте вы [NYT] описываете эти выборы. Особенно в сравнении с различными событиями, происходящими у вас самих в США», — указывает @nfljunky1013.

«Народ хочет этого, чего вы пристали», — недоумевает @fatcat6746.

«Эти референдумы называются фиктивными потому, что Америка этого не хочет, а не потому, что этого не хотят жители этих регионов», — подчеркивает @SawaqSha9.

«Ну по такой логике все выборы Израиля тоже можно назвать незаконными», — вспоминает @Taniabanks24.

«Очередная военная пропаганда США. Они сами разжигают конфликт для личных интересов», — уверен @heterodoxCow.

«Киев оставил людей в Донбассе на произвол, пока их терроризировали неонацисты в течение многих лет, так почему же Донбасс должен голосовать за то, чтобы остаться под киевским режимом?» — задает риторический вопрос @EndOfMyRope77.

ИА REGNUM Итоги референдумов о воссоединении с Россией. 28 сентября 2022 г.

«Демократия» — это фикция западных правительств, которые провели фальшивые референдумы в Косово», — напоминает @Vcrit7.

«США — это сплошная фикция… они разрушают европейскую инфраструктуру в отчаянной попытке удержать гегемонию…» — комментирует @denobuzz.

«Я сыт по горло клеветой на Россию. Сначала докажите ее вину. Время для наказания будет позже. Европейские страны ведут себя как преступники! Русофобская ложь льется каждый день! Беззаконие вместо справедливости!» — восклицает @Ela99 643 604.

«Подождите, то есть теперь нам можно задавать вопросы о проведении выборов? Круто! Просто после того, как в США выиграли демократы в 2021 году, они запретили ставить под вопрос выборы», — пишет @Turbomeme.

Напомним, что население освобождённых территорий [б. УССР] хочет воссоединения с Россией. Об этом свидетельствуют итоги референдумов. Также результаты голосования говорят о правильности проведения СВО. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.