Известие о том, что Польша пригрозила России «разрушительными последствиями» в случае применения ядерного оружия на территории б. УССР, спровоцировало шквал ироничных комментариев. Люди говорят, что стране, которая представляет собой «гиену» Европы, лучше бы помолчать.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Такие заявления Польши надо переводить на русский язык так: лживые псы, подсознательно ощущая всю свою политическую подлость, невольно выражают свой страх», — считает Игорь Рогатин.

«У нас и без ядерного оружия есть мощные образцы, которые ничего живого в тысячах километров не оставляют», — напомнил Андрей Самсонов.

«Сармат» в визах не нуждается. Если не ошибаюсь, мощность взрыва всех боеголовок у ракеты 8 мегатонн. Три ракеты — и Польша останется только в истории», — соглашается Дениф Ибрагимов.

«Польша — политический опарыш в тухлом теле Европы, кому они могут угрожать?» — спрашивает Виктор.

«Страшно, аж жуть», — иронизирует Елена Нагорная.

«На Польшу дунуть — она сама рассыпется», — поддерживает Леонтий Бурков.

«Польша это где? Это вообще что? Грозит оно, сидит, грозилка-то отросла?» — смеется Марина Брегвадзе.

«Пригрожалка ещё не выросла, щенки поднатовские!» — поддерживает Роман.

«Если, не дай Бог, Россия применит на окраине ядерное оружие, то будет не важно, кто из поляков что говорил, ведь Польши тоже не станет», — рассуждает Виталий Кол.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

«Кто такая Польша?» — спрашивает Артем Матвиенко.

«Гиена Европы», — считает Иван.

«Поляки вообще стали абсолютно неадекватными», — поделился наблюдением Дмитрий Ежов.

«Пшеки! Уймитесь ради Бога! Вы первые попадете под раздачу!» — призывает Сергей Евлампиев.

«Какие они там все умные в Польше сидят, аж тошнит. Напоминает сказку «Три толстяка». Только там поболее толстяков будет», — считает Ангелина Смирнова.

«Включите Польше гиперзвук, что-то её плохо слышно», — иронизирует Надежда Сухарева.

«У поляков какая-то внутри машинка встроена, которая работает на самоуничтожение. Только делить её не с кем, а забирать её не будут. Получится офигенный радиоактивный каток с центром в районе Варшавы», — смеется Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Североатлантический альянс не должен оставить без ответа действия России в случае, если Москва применит ядерное оружие на территории б. УССР, в эфире телеканала NBC News заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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