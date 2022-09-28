Если подтвердятся подозрения — или просто этих подозрений станет больше, — что за произошедшими 26 сентября взрывами, вызвавшими три утечки на двух проложенных по дну Балтийского моря газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», стоит Россия, последствия для безопасности Европейского континента будут далекоидущими. Мысль о том, что подводная энергетическая и коммуникационная инфраструктура ЕС теперь стала «целью России», заставит европейских военных готовиться к совершенно неожиданному и новому фронту в конфликте вокруг бывшей УССР, что может привести к прямому столкновению с российским ВМФ, пишут Чарли Купер и Чарли Дакбери в статье, вышедшей 27 сентября в европейской версии американского издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

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Авторы напомнили, что Великобритания давно выражала опасения, что российские подводные лодки в Атлантике и других северных водах могут попытаться нанести удар по подводным кабелям сети интернет. После недавних взрывов эти опасения уже кажутся менее фантастическими, на их фоне неизбежно вспоминается самый разгар холодной войны, когда флоты НАТО и СССР — и особенно их подводные лодки — играли на Балтике в кошки-мышки с высокими ставками.

После недавних инцидентов страны стремятся принять дополнительные меры предосторожности. Так, министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил национальной телерадиокомпании NRK 27 сентября, что на нефтегазовой инфраструктуре после обсуждений между правительством, военными, полицией и операторами «будут предприняты шаги для повышения готовности».

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За день до утечки на «Северных потоках» норвежские власти призвали к бдительности после обнаружения неопознанных беспилотников возле своих нефтяных и газовых платформ. В июле Королевский военно-морской флот Великобритании выступил с необычайно конкретным заявлением о том, что он выслеживал российские подводные лодки у побережья Норвегии.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток»

Расследование утечек из газопровода продолжается в Дании и Швеции, странах, территории которых находятся ближе всего к местам происшествий. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала взрывы преднамеренной атакой и «настолько серьезной, насколько это возможно», но не назвала виновного. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также заявила, что это, «вероятно, преднамеренный акт, то есть, скорее всего, акт саботажа».

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Другие европейские лидеры, похоже, уже определились с тем, кого винить.

«Сегодня мы столкнулись с актом саботажа, — заявил 27 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, не назвав Россию прямо, тем не менее на нее намекнув. — Мы не знаем всех подробностей произошедшего, но ясно видим, что это диверсия, связанная с очередным этапом эскалации ситуации в [бывшей УССР]».

В Киеве были менее сдержанны по части того, чтобы называть имена виновников. Так, советник главы киевского режима Михаил Подоляк назвал произошедшее «террористической атакой, спланированной Россией, и актом агрессии в отношении [ЕС]».

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек сразу подчеркнул серьезность того, какие оборонительные меры могут потребоваться.

«Мы, конечно, находимся в ситуации в Европе и Германии, где критическая инфраструктура — и энергоснабжение может быть причислено к ней в целом — является потенциальной целью. Германия — страна, которая умеет защищаться, а Европа — это континент, который может защитить свою энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул он.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Пока континент ждет ответов, кое-кто уже взвешивает, какой сигнал Россия хотела послать, если это окажется актом преднамеренного саботажа.

Моравецкий и Фредериксен вместе появились в польском Голенюве на церемонии открытия другого газопровода — трубопровода Baltic Pipe, который соединяет Норвегию и Польшу и должен начать работу 1 октября.

Если за утечкой на «Северном потоке» стоит Россия, то выбор времени вполне мог быть преднамеренным, считает старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра, который специализируется на энергетической и климатической политике ЕС.

«Трубопровод Baltic Pipe был для Польши основным путем диверсификации в сторону от России… это, возможно, символический шаг», — подчеркнул он, предположив, что Россия может также перекрыть альтернативную линию поставок Польши.

Но ключевое значение для Европы выходит далеко за рамки чистой символики, добавил он.

«Европа теперь должна понять, что энергетическая инфраструктура представляет угрозу безопасности, — отметил Тальяпьетра. — Если что-то подобное случится с нашей трубой в Норвегию или в Алжир этой зимой, у нас будут большие проблемы. Нам необходимо расширить наши действия по обеспечению безопасности в нашей критически важной энергетической инфраструктуре, потому что недружественные субъекты могут повторить действия такого рода».

Россия уже готовит себе алиби?

Пока европейские дипломаты намерены провести обсуждение инцидентов 28 сентября в Брюсселе, власти Дании и Швеции прилагают усилия к тому, чтобы как можно скорее установить, что именно произошло.

Основной вопрос заключается в том, зачем России саботировать собственные трубопроводы, жизненно важные артерии, по которым до недавнего времени поставлялся газ в Европу, что приносило прибыль. Однако, поскольку «Северный поток — 2» еще не начал работу, а «Северный поток — 1» фактически отключен Россией, последствия этих инцидентов для поставок газа в Европу — а также финансовые затраты для Газпрома и России — равны, по сути, нулю.

Engineer09 Хранилище Линде Газ. Германия

Акт саботажа также вписался бы в «кремлевский арсенал завуалированных актов агрессии», призванных запугать и вывести из равновесия, «таких, как отравление в Солсбери в Великобритании в 2018 году, взрыв на складе оружия в Чехии в 2014 году и серия взрывов на складах оружия в Болгарии, где самый последний инцидент произошел в июле этого года».

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По информации Датского морского управления, две утечки произошли на двух нитках газопровода «Северный поток — 1» к северо-востоку от острова Борнхольм в Дании, еще одна утечка была зарегистрирована возле газопровода «Северный поток — 2» у юго-восточного побережья острова. Представитель Командования обороны Дании заявил, что две утечки произошли в районе моря, который является частью исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Дании (но не в прибрежных территориальных водах), а одна произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Как сообщила национальная телекомпания SVT, Шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала два отдельных взрыва в этом районе 26 сентября, один в 2:03 и второй в 19:04. Геологическая служба Дании и Гренландии заявила, что зафиксировала два события «сотрясения», соответствующие времени зарегистрированных утечек газа. Сейсмографические сигналы от обоих событий «не похожи на сигналы землетрясений», они «действительно напоминают сигналы, обычно регистрируемые при взрывах», заявили в организации.

Kremlin.ru Символическое открытие «Северного потока» 8 ноября 2011

По данным Балтийских морских агентств, вокруг каждого из участков, которые находятся на вероятной глубине от 60 до 70 метров, была установлена запретная зона в 5 морских миль. Датские военные опубликовали фотографии облаков газовых пузырей, взбаламученных над поверхностью моря.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил 27 сентября национальной радиовещательной компании Sveriges Radio, что его правительство в настоящее время «усиленно занимается сбором информации».

«На наш взгляд, сам факт наличия такой утечки является серьезным», — отметил Хультквист.

«Поскольку существуют разные типы сценариев [которые могут стоять за утечкой], мы должны тщательно и серьезно рассмотреть это», — добавил он.