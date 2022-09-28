Старейший завод Сибири «Тяжстанкогидропресс» получил второй шанс?
В материалах банкротного дела одного из старейших предприятий Сибири — ПАО «Тяжстанкогидропресс», ведущего свою историю с 1943 года, появились сведения о заключении мирового соглашения с кредиторами. Это позволит предприятию, находящемуся на начальном этапе процедуры несостоятельности, не дойти до окончательного разорения. Между тем в компании далеко не всё гладко — бенефициар, ставший фигурантом уголовного дела, выступил против мирового соглашения. Подробности — в материале ИА REGNUM.
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Справка: ПАО «Тяжстанкогидропресс» — одно из крупных станкостроительных предприятий России, проектирует и производит уникальные горизонтально-расточные и продольно-обрабатывающие станки, тяжелые гидравлические прессы, машины и оборудование для разных отраслей промышленности. Входит в список системообразующих предприятий России.
О проблемах на предприятии, которое обеспечивало работой более 300 человек, заговорили в 2020 году. В СМИ появилось сообщение, что с завода могут уволить четверть рабочих. Отмечалось, что под сокращение попадут сотрудники от 65 лет и численность персонала сократится с 360 до порядка 300 человек. Со стороны рабочих были сделаны попытки провести пикет.
Тогда же заговорили о проблемах с выплатой налогов, объяснив это тем, что имеющееся количество заказов не покрывает расходы — «нерентабельность деятельности в связи со снижением объёмов производства». Также в 2020 году у предприятия сложился долг перед АО «БКС Банк» — более 1,05 млрд рублей. При этом «Тяжстанкогидропресс» выступал в этих правоотношениях в качестве залогодателя по договору ипотеки, а сам долг возник из-за нарушения обязательств по кредитному договору со стороны аффилированного с ПАО юрлица — крупного акционера. И кредит-то тот был взят заёмщиком как раз на покупку акций новосибирского завода.
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За четыре года у ПАО сменилось три собственника и пять гендиректоров (с марта 2021 года директором стал Амир Мифтахов). На второе полугодие 2022 года в списке аффилированных лиц фигурируют ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн» с долей 56,25% (с 2018 года) от уставного капитала (70% голосующих акций) и Николай Степакин — около 1%. ООО учреждено в 2004 году и с февраля 2021 года — банкрот. Единственный владелец ООО — Степакин.
Выручка за 2020 год у ООО снизилась на 84%, за 2019 год — на 20%, а за 2020 год получен чистый убыток в размере 303,1 млн рублей. При этом собственный капитал имеет отрицательное значение — 115 млн рублей.
Легкими отношения завода с новым акционером не назвать. Например, в 2020 году ООО через суд требовало с ПАО обеспечить свободный доступ к зданиям, стоящим на территории предприятия, а в 2021 году «Тяжстанкогидропресс» пытался оспорить некие договоры купли-продажи оборудования от 2018 года, заключенные «Стиллайном».
В феврале 2022 года появились сообщения о задержании бенефициара ПАО и одного из бывших руководителей. Претензии заключались в том числе и в убытии имущества завода с баланса. В сентябре 2022 года в отношении бенефициара возбудили ещё одно уголовное дело. В списке претензий следствия к фигурантам — и преднамеренное банкротство, и хищение имущества, и легализация доходов, добытых преступным путём.
По данным базы «Контур. Фокус», выручка ПАО «Тяжстанкогидропресс» за 2021 год снизилась на 52% (с 481 млн рублей в 2020 году), чистый убыток по итогам года был 185,8 млн рублей, а собственный капитал имел отрицательное значение — 836,7 млн рублей.
В мае 2021 года в суд от кредиторов предприятия посыпались банкротные иски, и уже в октябре 2021 года арбитраж Новосибирской области ввёл в отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс» первый этап — наблюдение.
Справка: в базе у ПАО к взысканию было заявлено 1,1 млрд рублей по 63 исполнительным производствам.
Тогда же, в октябре 2021 года, временный управляющий попытался установить первые обеспечительные меры в виде обязания поставщика газа возобновить поставку ресурса до даты окончания отопительного сезона 2021–2022 годов и запрета прекращать или ограничивать поставку газа должнику до даты окончания названного отопительного сезона. Такой же запрет просили и по питьевой воде, сточным водам. Заявитель обосновал свою позицию тем, что у должника значительный объём «имущества, в число которого входят опасные производственные объекты, для отопления которых используется собственная газовая котельная», а «поставщиком газа заявлен отказ от исполнения договора поставки с должником». Управляющий заявил о том, что «отсутствие теплоснабжения приведет к выходу из строя трубопроводов тепло- и водоснабжения, газового оборудования, а также разрушению конструкций зданий, что причинит ущерб конкурсной массе».
«Отсутствие отопления в цехах при наличии у должника работников, продолжающих свою трудовую деятельность, приведет к нарушению требований трудового законодательства, необходимости выплаты компенсаций за простой», — уточнялось в документах суда.
Стоит отметить, что поставщик газа договор расторгал не зря — завод неоднократно нарушал условия оплаты. В итоге суд отказался вводить обеспечительные меры.
Долги завода по итогам наблюдения (по реестру) превысили 72 млн рублей.
Шли месяцы, арбитражный управляющий делал свою работу, в том числе пытался оспорить некоторые сделки. Вот, например, удалось устранить основную проблему — признан недействительным договор залога и ипотеки по долгу «Стиллайна» перед АО «БКС Банк». Тут важно отметить, что из кредиторской задолженности завода на сумму более 1,2 млрд рублей на банковский долг приходилось 1,054 млрд рублей.
Справка: на конец декабря 2021 года обязательства ПАО были на сумму свыше 323 млн рублей.
Завод спасли?
В апреле 2022 года была сделана первая попытка утвердить мировое соглашение с кредиторами, но судья отклонил его.
В июне 2022 года областные власти сообщили, что утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранению производственного потенциала завода «Тяжстанкогидропресс» и сервисного металлоцентра «Стиллайн».
Примерно в то же время в суд повторно поступает ходатайство об утверждении мирового соглашения. При этом представители одного из кредиторов и бенефициара завода — Николая Степакина «возражали относительно заключения мирового соглашения со ссылкой на передачу уполномоченному органу в залог недвижимого имущества должника, чем оказывается предпочтение перед иными кредиторами, отсутствием ведения хозяйственной деятельности, возможностью отчуждения ликвидного имущества должника в случае прекращения производства по делу, отсутствием доходов от производственной деятельности должника и денежных средств, необходимых для погашения требований кредиторов, невозможностью восстановления платежеспособности без продажи имущества должника, наличием правопритязаний ПАО «БКС Банк». Тут нелишним будет напомнить, что притязания банка к заводу возникли по долгу компании Степакина (!!!) и на тот момент уже были оспорены.
Справка: среди условий мирового соглашения фигурировал залог десяти объектов недвижимости в городе Тогучин, где базируется убыточный филиал ПАО. Рыночная стоимость залога более 36 млн рублей.
«Степакин Н. А., возражая против утверждения мирового соглашения в рамках настоящего дела и настаивая на введении конкурсного производства, не руководствуется возможностью восстановления платежеспособности должника, а пытается принять меры к разрешению корпоративного конфликта, что не допустимо», — отметил суд.
Иные участники судебного заседания, наоборот, настаивали на утверждении мирового соглашения — «в целях восстановления производственной деятельности предприятия». За заключение мирового соглашения проголосовали кредиторы, обладающие 96,36% голосов, в том числе залоговый кредитор — уполномоченный орган.
В ходе слушаний было заявлено, что завод на сегодня всё ещё ведёт хозяйственную деятельность, им заключены договоры поставки, договоры аренды и находятся на согласовании крупные контракты. Кадастровая стоимость имущества должника составляет более 2 млрд рублей, что превышает долговые обязательства.
И вот в начале сентября 2022 года появилось сообщение, что суд мировое соглашение утвердил. И хотя оно пока не вступило в законную силу, в целом предприятие получило отсрочку по долгам и имеет все шансы восстановиться после тяжелых лет. Тем более в судьбе завода принимает участие Минпромторг России, который в свете планов по импортозамещению вполне может посодействовать уникальному активу. Осталось лишь решить вопрос по корпоративному конфликту, который, как мы видим, имеет место быть. Возможно, что и собственники у завода сменятся?