В материалах банкротного дела одного из старейших предприятий Сибири — ПАО «Тяжстанкогидропресс», ведущего свою историю с 1943 года, появились сведения о заключении мирового соглашения с кредиторами. Это позволит предприятию, находящемуся на начальном этапе процедуры несостоятельности, не дойти до окончательного разорения. Между тем в компании далеко не всё гладко — бенефициар, ставший фигурантом уголовного дела, выступил против мирового соглашения. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Вячеслав Пакулин. Турбокорпус завода Электросила (фрагмент). 1932

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О проблемах на предприятии, которое обеспечивало работой более 300 человек, заговорили в 2020 году. В СМИ появилось сообщение, что с завода могут уволить четверть рабочих. Отмечалось, что под сокращение попадут сотрудники от 65 лет и численность персонала сократится с 360 до порядка 300 человек. Со стороны рабочих были сделаны попытки провести пикет.

Тогда же заговорили о проблемах с выплатой налогов, объяснив это тем, что имеющееся количество заказов не покрывает расходы — «нерентабельность деятельности в связи со снижением объёмов производства». Также в 2020 году у предприятия сложился долг перед АО «БКС Банк» — более 1,05 млрд рублей. При этом «Тяжстанкогидропресс» выступал в этих правоотношениях в качестве залогодателя по договору ипотеки, а сам долг возник из-за нарушения обязательств по кредитному договору со стороны аффилированного с ПАО юрлица — крупного акционера. И кредит-то тот был взят заёмщиком как раз на покупку акций новосибирского завода.

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За четыре года у ПАО сменилось три собственника и пять гендиректоров (с марта 2021 года директором стал Амир Мифтахов). На второе полугодие 2022 года в списке аффилированных лиц фигурируют ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн» с долей 56,25% (с 2018 года) от уставного капитала (70% голосующих акций) и Николай Степакин — около 1%. ООО учреждено в 2004 году и с февраля 2021 года — банкрот. Единственный владелец ООО — Степакин.

Правительство Новосибирской области Цех «Тяжстанкогидропресс»

Легкими отношения завода с новым акционером не назвать. Например, в 2020 году ООО через суд требовало с ПАО обеспечить свободный доступ к зданиям, стоящим на территории предприятия, а в 2021 году «Тяжстанкогидропресс» пытался оспорить некие договоры купли-продажи оборудования от 2018 года, заключенные «Стиллайном».

В феврале 2022 года появились сообщения о задержании бенефициара ПАО и одного из бывших руководителей. Претензии заключались в том числе и в убытии имущества завода с баланса. В сентябре 2022 года в отношении бенефициара возбудили ещё одно уголовное дело. В списке претензий следствия к фигурантам — и преднамеренное банкротство, и хищение имущества, и легализация доходов, добытых преступным путём.

По данным базы «Контур. Фокус», выручка ПАО «Тяжстанкогидропресс» за 2021 год снизилась на 52% (с 481 млн рублей в 2020 году), чистый убыток по итогам года был 185,8 млн рублей, а собственный капитал имел отрицательное значение — 836,7 млн рублей.

В мае 2021 года в суд от кредиторов предприятия посыпались банкротные иски, и уже в октябре 2021 года арбитраж Новосибирской области ввёл в отношении ПАО «Тяжстанкогидропресс» первый этап — наблюдение.

Тогда же, в октябре 2021 года, временный управляющий попытался установить первые обеспечительные меры в виде обязания поставщика газа возобновить поставку ресурса до даты окончания отопительного сезона 2021–2022 годов и запрета прекращать или ограничивать поставку газа должнику до даты окончания названного отопительного сезона. Такой же запрет просили и по питьевой воде, сточным водам. Заявитель обосновал свою позицию тем, что у должника значительный объём «имущества, в число которого входят опасные производственные объекты, для отопления которых используется собственная газовая котельная», а «поставщиком газа заявлен отказ от исполнения договора поставки с должником». Управляющий заявил о том, что «отсутствие теплоснабжения приведет к выходу из строя трубопроводов тепло- и водоснабжения, газового оборудования, а также разрушению конструкций зданий, что причинит ущерб конкурсной массе».

«Отсутствие отопления в цехах при наличии у должника работников, продолжающих свою трудовую деятельность, приведет к нарушению требований трудового законодательства, необходимости выплаты компенсаций за простой», — уточнялось в документах суда.

Официальный сайт Арбитражного суда Новосибирской области Арбитражный суд Новосибирской области

Стоит отметить, что поставщик газа договор расторгал не зря — завод неоднократно нарушал условия оплаты. В итоге суд отказался вводить обеспечительные меры.

Шли месяцы, арбитражный управляющий делал свою работу, в том числе пытался оспорить некоторые сделки. Вот, например, удалось устранить основную проблему — признан недействительным договор залога и ипотеки по долгу «Стиллайна» перед АО «БКС Банк». Тут важно отметить, что из кредиторской задолженности завода на сумму более 1,2 млрд рублей на банковский долг приходилось 1,054 млрд рублей.

Завод спасли?

В апреле 2022 года была сделана первая попытка утвердить мировое соглашение с кредиторами, но судья отклонил его.

В июне 2022 года областные власти сообщили, что утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранению производственного потенциала завода «Тяжстанкогидропресс» и сервисного металлоцентра «Стиллайн».

Примерно в то же время в суд повторно поступает ходатайство об утверждении мирового соглашения. При этом представители одного из кредиторов и бенефициара завода — Николая Степакина «возражали относительно заключения мирового соглашения со ссылкой на передачу уполномоченному органу в залог недвижимого имущества должника, чем оказывается предпочтение перед иными кредиторами, отсутствием ведения хозяйственной деятельности, возможностью отчуждения ликвидного имущества должника в случае прекращения производства по делу, отсутствием доходов от производственной деятельности должника и денежных средств, необходимых для погашения требований кредиторов, невозможностью восстановления платежеспособности без продажи имущества должника, наличием правопритязаний ПАО «БКС Банк». Тут нелишним будет напомнить, что притязания банка к заводу возникли по долгу компании Степакина (!!!) и на тот момент уже были оспорены.

«Степакин Н. А., возражая против утверждения мирового соглашения в рамках настоящего дела и настаивая на введении конкурсного производства, не руководствуется возможностью восстановления платежеспособности должника, а пытается принять меры к разрешению корпоративного конфликта, что не допустимо», — отметил суд.

Иные участники судебного заседания, наоборот, настаивали на утверждении мирового соглашения — «в целях восстановления производственной деятельности предприятия». За заключение мирового соглашения проголосовали кредиторы, обладающие 96,36% голосов, в том числе залоговый кредитор — уполномоченный орган.

Правительство Новосибирской области Металлические трубы

В ходе слушаний было заявлено, что завод на сегодня всё ещё ведёт хозяйственную деятельность, им заключены договоры поставки, договоры аренды и находятся на согласовании крупные контракты. Кадастровая стоимость имущества должника составляет более 2 млрд рублей, что превышает долговые обязательства.

И вот в начале сентября 2022 года появилось сообщение, что суд мировое соглашение утвердил. И хотя оно пока не вступило в законную силу, в целом предприятие получило отсрочку по долгам и имеет все шансы восстановиться после тяжелых лет. Тем более в судьбе завода принимает участие Минпромторг России, который в свете планов по импортозамещению вполне может посодействовать уникальному активу. Осталось лишь решить вопрос по корпоративному конфликту, который, как мы видим, имеет место быть. Возможно, что и собственники у завода сменятся?