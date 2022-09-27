Соединенные Штаты Америки готовы оказать поддержку «европейским партнерам» в расследовании причин утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление 27 сентября сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«Я не стану строить догадки относительно причин этого. Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям», — приводит ее слова ТАСС.

Заявление пресс-секретаря Белого дома о готовности Штатов помочь в расследовании обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили предположение, что в итоге в произошедшем на газопроводах могут обвинить Россию. Иные также добавили, что главное, чтоб Штаты в итоге не вышли в расследовании «на себя».

«У них уже и «данные со спутников»… и остальные фейки готовы. Конечно готовы — такую операцию планировали не один день», — отреагировал Андрей Г.

«Уже назначен виновник, теперь выкатят выплату за ущерб. Долго ждать не придется», — пишет «Лиса Алиса».

«Наверно все знают, кто громче всех кричит: «Держи вора!» — добавил Феликс К.

«Чтобы при расследовании не вышли на англосаксов или поляков…» — прокомментировал mirМ M.

«Да сразу уж нас обвиняйте. Нам не привыкать…» — добавил ZOV.

«Сами же подорвали и сами же будут «расследовать», — написала Татьяна К.

«А что там утечку расследовать? Утечка через дырку в трубе. Всё, дело раскрыто», — иронизирует Дмитрий.

«Сейчас выловят рядом с трубой паспорта Петрова с Бошировым», — пошутила Елена.

«На поляков чтобы не вышли… А за ними — на американцев. Главное в расследовании не выйти на самого себя», — отреагировал еще один участник обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Британцев могут запросто подставить», — добавил Dos Espadas.

«Сами себя искать будут?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Лиса будет вести расследование, кто залез в курятник и полакомился курятиной. Хотя наглая рыжая морда в пуху…» — проиллюстрировал ситуацию Алексей З.

«Янки уже ничего не стесняются. Мысль понятна — найдут на дне моря корочку «Иван Сидоров. Майор КГБ», — с юмором добавил Дмитрий Б.

«А вот это уже наводит на мысль, что если США начнут там расследование, то обязательно обвинят Россию», — отметил один из участников обсуждения.

«Главный подозреваемый будет помогать следствию. Они там реальные психи», — отреагировал abc Team.

«Они реально европейцев держат за идиотов. Сами взорвали! Ищи, кому это выгодно», — добавил «Лунный Кот».

«Ну разумеется, американцы обязательно должны возглавить расследование, дабы окончательно запутать европейцев и внушить им свои доводы», — пишет Мила.

«Долбаный цирк. Газпрому пора разбирать трубы и в переплавку их на танки. Больше пользы будет», — подытожил Василий Т.