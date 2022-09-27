Соединенные Штаты Америки не против того, чтобы киевский режим применял западное вооружение против территорий бывш. УССР, которые по итогам референдумов могут воссоединиться Россией. Соответствующее заявление, как сообщает ТАСС, в Вашингтоне сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Шабаш ведьм. 1823

По словам Блинкена, киевский режим имеет право «защищаться на всей своей территории», а также вернуть «захваченные» Россией территории.

«И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях… [Жители бывш. УССР] продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», — сказал он.

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Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что их не удивляет позиция Штатов. Иные также задались вопросом, а не является ли это заявление признанием того, что Донбасс, а также освобожденные от нацистов регионы б. УССР станут Россией по итогам референдумов.

«Кто-то ещё будет говорить про суверенитет [бывш. УССР]?» — задалась вопросом Наталья.

«Так Запад не возражал, чтоб их оружие прилетало в те регионы до референдума. Что изменилось? Запад убивает славян», — прокомментировала Ирина.

«Я так понимаю, что США напрашиваются, чтобы по ним шарахнули за длинный язык и гадкие делишки», — отреагировал Сергей.

«А лучше по ним! И горя в мире станет меньше!» — не выдержал один из участников обсуждения.

«Редкостные лицемерные мрази», — разозлился XakNet Z.

«То есть они косвенно признают, что эти территории станут РФ?» — задался вопросом Shamil.

«Кто-то другое ожидал от фашингтонского режима?» — задался вопросом Petroleum.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«НАТО хочет прямого столкновения», — написала Diah174.

«Оружием НАТО по РФ? Хорошо им там за океаном, надо туда к берегам подлодок побольше подогнать, чтоб всплыли, флажками помахали и на глубину», — добавил Denis.

«Но «разжигаем войну» все равно мы», — комментирует Александр П.

«Америка зачинщики всего», — добавила Mascha.

«Не думаю, что у кого-то были иллюзии в отношении наших «партнёров», — заметил Abyss.

«Интересно, в какой форме они у них разрешения спрашивают? В письменной?» — с сарказмом поинтересовался Km.

«До последнего [жителя бывш. УССР], твёрдо и чётко», — написал Арсалан.

«Что-то нужно скорее на Кубу отправить», — пишет Artem M.

«Это что, официальное признание результатов референдума? Как бы [ВСУ] и так бомбили эти территории…» — написала Anna T.

«Пора уже погасить свет [жителям бывш. УССР] и [раздолбать] центры принятия решений!» — не выдержал Леонид.

«Так они и 8 лет не против были. Ничего нового!» — прокомментировала Rina R.

«Хозяин дал добро», — прокомментировал Александр К.

«Ну мы же понимаем, что последствия будут ужасающими для [бывш. УССР]», — подытожил Сергей.