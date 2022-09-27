Есть такое слово — «гласность», вызывающее, по вполне объективным причинам, у слишком многих негативные коннотации. Прицепом идут и перестройка, и развал Союза, и трагедия миллионов людей, сломанных судеб. Хотя, по факту, в самом понятии гласности нет и априори не может быть ничего негативного. Просто речь о том, чтобы государство вело себя более открыто со своими гражданами, чтобы информация не раздавалась «по талонам», как интернет в 90-е. И в наше время понятие гласности вновь актуально.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Есть ощущение, перерастающее в уверенность, что многие люди в нашей стране, в России, (а возможно, и большинство граждан) поддерживают мобилизацию. И у каждого на то есть соответствующие причины. Бездарен и фальшив тот, кто заявляет, будто вот те, кто против власти, уезжают из страны. А те, кто за власть, соответственно, остаются в стране и идут в ВС РФ. Такая логика (или риторика) отвратительна и порочна, так как обесценивает поступок (с проекцией на подвиг) людей. Тех, кто исходит из своих внутренних причин.

Однако, очевидно, есть проблемы с тем, как проходит мобилизация. То есть саму её идею поддерживают, понимая необходимость, но сам процесс, его организация вызывают вопросы. Это неудивительно, учитывая, сколько странного в данном контексте происходит. Перечислять не будем — этого «добра» и в интернетах хватает.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Мобилизация

Тут, кстати, есть важный момент. Семь месяцев многие граждане РФ пребывали в полудрёме, уверенные, что СВО — это где-то там далеко и вовсе не с ними. На деле же оказалось совсем иначе. Война не просто шла — она подбиралась к каждому. И тот когнитивный диссонанс, когда общество раздвоилось (я писал об этом в тексте «Это наша война»), рождал иллюзии, которые в конечном счёте несли разрушительный эффект.

Как итог, после объявления мобилизации персонажи, которые до этого «что-то там слышали об СВО», бросились изучать «материалы» — и мы получили «доморощенных экспертов», которые плодят панику через слухи. Я сам не люблю эти словосочетания «не надо паники», «прекратите истерику» (слишком часто ими лишь прикрывают неудобные вопросы), однако в данном случае мы имеем дело, определённо, с истеричками, деструктивными и играющими за врага. Так что просьба, если она в принципе имеет смысл, ко всем «пробудившимся»: имейте совесть и инстинкт самосохранения, пожалуйста. Только проверенная информация.

Реальные же проблемы мобилизации списали на «перегибы на местах» (хотя можно и назвать иначе). На самом же деле случилось то, что происходит едва ли не в любой сфере нашего общества. Система выстроена так, что в основе её находится не человек, а цифирь (отчётность, показатели, etc). Неважно, что в реальности происходит с людьми, главное — дать наверх нужные показатели (в школах или больницах разве по-другому?). Ну и, конечно, нагрузки, зарплаты и прочее. Это при том, что МО РФ дало совершенно чёткие вводные. Однако начинаются несостыковки, бардак на местах (разного уровня). Результатом может стать удар по единству общества, удар по боеспособности армии.

А теперь, собственно, при чём здесь гласность? Положительный момент заключается в том, что бардак, а местами и беспредел, связанные с мобилизацией, постепенно удаётся преодолевать благодаря общественному мнению, благодаря тому самому гражданскому обществу и его активности. Благодаря — я бы так сказал — неравнодушным людям. Как следствие, система учится и обновляется — и это крайне важно. Наша победа обязательно будет, но прежде мы обязаны многое переформатировать и многому научиться.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

И вот тут, собственно, стоит передать тем, кто всякий раз предлагает молчать по всем вопросам, аргументируя это в стиле «начальству виднее». Именно такие охранители молчания, которое в данном случае вовсе не является золотом, очень часто и покрывают проблемы, со временем перерастающие в беды. Ситуация на харьковском направлении это вскрыла очень чётко, а после, собственно, была объявлена мобилизация. Надеюсь, мы все сделали выводы.

Самый верный путь к Победе — это путь Правды, разговор со своим народом. Не молчание, а постепенное, дозированное, грамотное донесение правды. Невнятное же молчание или тем более замалчивание разжижает доверие народа. Создание большого русского медиапространства, как и русского культурного поля — вот первейшая наша задача для сохранения нашего суверенитета и обеспечения нашей безопасности. И тут уже необходима своя мобилизация, которая также должна быть проведена.