Новость о развертывании пункта военкомата у КПП в Северной Осетии на границе с Грузией, спровоцировала широкий общественный резонанс. Люди говорят, что это правильное решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Красавчики! Иронично! … Сейчас пробки в обратную сторону начнутся!» — смеется Виктор Афанасьев.

«Такое решение вполне логично, потому что не дело, чтобы призывники куда-то сбегали», — считает Елизавета Осипова.

«Уверен, что это хорошее решение, сейчас как раз обратно повалят», — поддержал Роман Кузьмин.

«Кто не спрятался — тот в военкомат», — поддерживает Сергей Петров.

«Было бы неплохо, если бы правительство предложило (помимо статьи и срока) альтернативу «косарям», например, отработать где-нибудь на строительстве северного широтного хода лет пять-восемь. Вот тут, на КПП бы прям, и подписывали: кого в ВС, кого на стройку, кто не хочет никуда — под конвой, суд, лес валить в Мордовии», — предлагает Михаил Попов.

«Да, самый лучший выход — идти добровольно контрактником на полгода», — считает Леонид Савинов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

«На границе с Казахстаном поставьте!» — призывает Руслан Рустамов.

«Надо на всех КПП пункты военкомата организовать», — соглашается Вера Татур.

«Россия очищается от всякого г., которое всплыло, и течение понесло в сторону гейропы — на помойку истории», — живописует Ольга Егорова.

«Очень жаль, что многие особи с пенисом так и не поняли, что предатели не нужны никому: ни России, ни за кордоном», — отозвалась Марианна С. о сбегающих их России гражданах.

«Трусы и предатели всегда мотивированы спасением своей шкуры», — считает Андрей.

«Самое ироничное то, что уезжают те, кого мобилизация и близко не касается», — заметила Наталья Галактионова.

«У всех когда-то «понаехавших» в Россию и получивших российский паспорт — изымать его и больше не выдавать. Ну а насчёт российских крыс — есть хороший анекдот: «Маленькой девочкe задали вопpoc: «Какая разницa между мальчиками, которыx принёc аист, и теми, чтo нашли в капустe?». Прозвучал убойный ответ: «Одни вырастают орлами, a другиe — козлами!».

«Ребят, не позорьтесь. Возвращайтесь оттуда домой», — призывает Полина Горачева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на фоне значительного увеличения потока транспорта в Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт, информировало региональное управление МВД РФ.

В Сети уже обнародовано видео: на кадрах видно, как машины военкомата уже подъезжают к КПП «Верхний Ларс» — именно там в ближайшее время будет организован мобилизационный пункт.

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