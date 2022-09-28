Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Париж, где в Елисейском дворце провел переговоры и дискуссию с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно перспектив отношений Еревана с Баку. Возможно, что этот визит был мотивирован тем, что Франция сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), и Армения рассчитывает при поддержке Парижа и лично президента Макрона ввести проблему в его повестку дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

В этой связи Пашинян на брифинге в Париже заявил, что «считает необходимым «идти путем подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном с взаимным признанием границ, утвержденных Соглашением о создании СНГ от 8 декабря 1991 года», а также подчеркнул «важность начала обсуждений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом». Но Макрон, похоже, пока уклоняется от предлагаемого Ереваном сценария действий на уровне СБ ООН, обозначая свою позицию словами общего характера. Он, как всегда, призвал стороны к «деэскалации и возобновлению переговоров без промедления», и сообщил, что «намерен поговорить с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым». Отсюда сразу следует общий вывод: официальный Ереван продолжает выстраивать параллельный Москве «канал возможностей» для решения проблем с Азербайджаном, откровенно намекая на наличие внешнеполитической альтернативы. И не только это. Фактически речь идет о ревизии мирного соглашения 9 ноября 2020 года, остановившего вторую карабахскую войну и на основе которого до сих пор шла проработка положений предполагаемого мирного договора.

Дело в том, что во время второй карабахской войны Франция вела себя двусмысленно на фоне реальной пассивности. С одной стороны, сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР). С другой, этот документ не был утвержден президентом Макроном, хотя в Ереване многие надеялись на то, что такой шаг Париж сделает. Это была ошибочная диагностика, исходящая из того, что во Франции — серьезная армянская диаспора, армянское лобби, способное нанести удар в спину Алиеву. Поэтому сейчас возникает вопрос о причинах вновь реанимированных Ереваном надежд на то, что для Парижа проблемы Закавказья переместятся в разряд если не первой, то заметной важности. Хотя вообразить, что Париж будет готов направить на линию противостояния между Азербайджаном и Арменией какие-то военные силы, будет из области политической фантастики.

primeminister. am Встреча Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона. Париж

Тогда из чего исходит сегодня Пашинян, призывая Францию к активному участию, хотя бы символического, поствоенного урегулирования карабахского конфликта? В этой связи складывается устойчивое ощущение того, что так называемая интернационализация переговорного процесса с Азербайджаном выстраивается Арменией с элементами корреляции на перспективы кризиса на территории б. УССР и возможной трансформации региональной роли Франции. Помимо этого, в Армении прозвучало мнение первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Он утверждает, что «Россия утратила ключ к карабахскому урегулированию» и что «в случае с ней всё было бы гораздо конструктивнее, если бы не события в б. УССР», а сейчас якобы «положение Москвы тяжелое». С его точки зрения, «у США и ЕС есть возможность сделать так, чтобы положение армянской стороны не ухудшилось» и всё «зависит от того, насколько серьезно Вашингтон и Брюссель будут вовлечены в вопрос [, касающийся б. УССР]».

Что касается Азербайджана, то на официальном уровне он очень осторожно комментирует кризис на территории б. УССР, хотя что-то нам подсказывает, что у Алиева иная позиция в отличие от Еревана. Он более реально оценивает перспективу по-новому интегрировать проблему отношений с Арменией в большую международную политику с выносом ее на уровень противоречий между Россией и коллективным Западом. При этом Баку правильно оценил реакцию Москвы на обращение Армении за помощью в ОДКБ, причины словесной дипломатической активизации Франции, одной из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И вновь вся проблема Армении в диагностике ситуации, ее развала на два лагеря — пророссийского и прозападного.

Что касается Москвы, то она выжидает. Для того чтобы делать сейчас какие-то прогнозы, необходимо знание деталей, которые на данный момент нам неизвестны. Но наступает время решений, так как есть игроки, которые готовы сыграть на обострение с целью создать новый формат военно-политического управления регионом.