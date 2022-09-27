Астана будет выдавать Российской Федерации бежавших в Казахстан российских граждан, уклоняющихся от мобилизации. Соответствующее заявление 27 сентября сделал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

По словам главы МВД республики, граждане России будут экстрагироваться в РФ в том случае, если они будут объявлены в международный розыск. Условием для этого является возбуждение в отношении российского гражданина уголовного дела по статье, которая в республике также является преступлением.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, зачем возвращать в страну граждан, которые в трудную для Родины минуту сбежали из страны. В целом участники обсуждения положительно оценили заявление главы МВД Казахстана.

«Вот это по-нашему!» — отреагировал MiXaNiK.

«Уехали… Вернут с позором, как мешок картошки», — добавила Romashka russkaya.

«Вот за это казахи спасибо», — отметил Антон Ф.

«Сегодня такие веселые новости с утра! На границе с Грузией разворачивают мобилизационный пункт, Казахстан будет выдавать уклонистов! Это фиаско, спринтеры…» — смеется Диана Д.

«В Европу, светлоликие, в Европу, если, конечно, визы сможете получить», — с сарказмом прокомментировала Machine.

«А будет ли? Казахстан в последнее время так себе надёжный партнёр», — усомнился Joly.

«[Зачем] они нужны? Давать билет в один конец. Уехал из страны в сложное время? Лишать гражданства без права возвращения! И так со всеми. От депутатов до рядового гражданина», — написала Олеся.

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«А с другой стороны, зачем они нужны на фронте? Эти позорники сдадутся в плен…» — считает Сб.

«И зачем они нам? Чтобы в спину нашим стреляли?» — не понимает Tastako.

«Что с беглецов толку? Памперсы им выдать в Казахстане, самое лучшее, что можно для них сделать», — с сарказмом пишет Ольга.

«Да забирайте этих трусов, скатертью дорожка!» — призвал Oleg S.

«Не нужны нам обратно эти крысы. Если они сейчас Родину не поддержали, нет уверенности, что они на фронте не предадут», — комментирует новость один из участников обсуждения.

«По новому указу за уклонение 10 лет тюрьмы. Вот и поедут эти ссыкуны прямиком из солнечного Казахстана в солнечный Магадан», — отметил O. R.

«Да далеко не убегут, земля круглая, маленькая», — смеется Матрена.

«Думаю, не надо их искать и подавать в розыск. Просто впоследствии закрыть им въезд в Россию, пусть живут где хотят…» — подытожила Ivanna M.