С трибуны 77-й Генеральной Ассамблеи ООН прозвучало множество речей и призывов, однако одним из самых…бесполезных можно назвать выступление президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Большая часть речи Аббаса была посвящена страданиям палестинского народа и необходимости реализации плана израильско-палестинского мирного урегулирования — так называемого «проекта двух государств». Проект предусматривает создание независимой Палестины и признания её границ Израилем и другими странами. Но это логичное и простое на словах решение крайне трудно реализовать.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Несмотря на то, что формальный мир между Палестиной и Израилем был заключён в Осло в 1993 году, реальное урегулирование конфликта постоянно откладывается. Камнем преткновения является вопрос о границах. Палестинцы настаивают на том, что границы их государства должны быть восстановлены по состоянию на 1967 год, а Израиль, напротив, не заинтересован в реализации этих соглашений, которые сократят уже его территорию. Тем более, что в случае выполнения соглашения Израиль может лишиться Иерусалима.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН признала Палестину государством, не входящим в ее состав, и с тех пор Палестину признали 138 государств-членов. Однако ситуация серьёзно изменилась благодаря одному человеку — президенту США Дональду Трампу.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Именно Трамп, вопреки признанию границ Палестины по состоянию на 1967 год, принял решение перенести израильское посольство в Иерусалим. Примеру США последовал ряд стран, что серьёзно усугубило процесс урегулирования.

Призывая мир реализовать соглашение о «двух государствах», Аббас фактически толчёт воду в ступе. Ни США, ни Израиль не рассматривают Палестину в границах 1967 года как серьёзное предложение. С другой стороны, Аббас заявляет о неприятии насилия против израильтян, что вызывает негодование по другую сторону баррикад — среди палестинских радикалов. ХАМАС и другие группировки, опираясь на поддержку наиболее консервативных кругов палестинского общества, стремительно готовятся к новому военному конфликту. Теоретически Палестина может обратиться в Совбез ООН с просьбой признать часть своих территорий оккупированными.

По словам постоянного представителя Палестины в ООН Рияда Мансура, девять голосов «за» в Совбезе гарантированы, и единственным оставшимся препятствием является возможность того, что один постоянный член наложит вето на такую ​​резолюцию. А это с почти со стопроцентной вероятностью сделают США и/или Великобритания, а также, возможно, Франция.

Администрация Байдена не выполнила свои предвыборные обещания вновь открыть консульство США для палестинцев в Иерусалиме и миссию ООП в Вашингтоне, а также не стала вмешиваться в расследование резонансного убийства палестинской журналистики Ширин Абу Акле. Так что можно смело говорить, что Вашингтон, скорее, поддерживает позицию Израиля.

Haim Zach / Government Press Office (Israel) Визит Джо Байдена в Израиль

Но отсутствие решения по линии ООН всё ещё не означает того, что Палестина и Израиль обречены на вечный военный конфликт.

Позитивным моментом остаётся посредническая роль, которую взял на себя ряд арабских государств: Египет, Бахрейн, ОАЭ и Марокко. Эти страны придерживаются поддержки прав палестинского народа, но при этом выступают за разрядку региональной напряжённости, сотрудничая с Израилем по вопросам безопасности.

Адекватным решением палестино-израильского конфликта могло бы стать стать обсуждение спорных вопросов лидерами двух противоборствующих сторон на нейтральной территории. Однако инициатива такого соглашения должна исходить в первую очередь от Иерусалима и Рамаллы.