Примирение Израиля и Палестины сталкивается с рядом проблем
С трибуны 77-й Генеральной Ассамблеи ООН прозвучало множество речей и призывов, однако одним из самых…бесполезных можно назвать выступление президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Большая часть речи Аббаса была посвящена страданиям палестинского народа и необходимости реализации плана израильско-палестинского мирного урегулирования — так называемого «проекта двух государств». Проект предусматривает создание независимой Палестины и признания её границ Израилем и другими странами. Но это логичное и простое на словах решение крайне трудно реализовать.
Несмотря на то, что формальный мир между Палестиной и Израилем был заключён в Осло в 1993 году, реальное урегулирование конфликта постоянно откладывается. Камнем преткновения является вопрос о границах. Палестинцы настаивают на том, что границы их государства должны быть восстановлены по состоянию на 1967 год, а Израиль, напротив, не заинтересован в реализации этих соглашений, которые сократят уже его территорию. Тем более, что в случае выполнения соглашения Израиль может лишиться Иерусалима.
В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН признала Палестину государством, не входящим в ее состав, и с тех пор Палестину признали 138 государств-членов. Однако ситуация серьёзно изменилась благодаря одному человеку — президенту США Дональду Трампу.
Именно Трамп, вопреки признанию границ Палестины по состоянию на 1967 год, принял решение перенести израильское посольство в Иерусалим. Примеру США последовал ряд стран, что серьёзно усугубило процесс урегулирования.
Призывая мир реализовать соглашение о «двух государствах», Аббас фактически толчёт воду в ступе. Ни США, ни Израиль не рассматривают Палестину в границах 1967 года как серьёзное предложение. С другой стороны, Аббас заявляет о неприятии насилия против израильтян, что вызывает негодование по другую сторону баррикад — среди палестинских радикалов. ХАМАС и другие группировки, опираясь на поддержку наиболее консервативных кругов палестинского общества, стремительно готовятся к новому военному конфликту. Теоретически Палестина может обратиться в Совбез ООН с просьбой признать часть своих территорий оккупированными.
По словам постоянного представителя Палестины в ООН Рияда Мансура, девять голосов «за» в Совбезе гарантированы, и единственным оставшимся препятствием является возможность того, что один постоянный член наложит вето на такую резолюцию. А это с почти со стопроцентной вероятностью сделают США и/или Великобритания, а также, возможно, Франция.
Администрация Байдена не выполнила свои предвыборные обещания вновь открыть консульство США для палестинцев в Иерусалиме и миссию ООП в Вашингтоне, а также не стала вмешиваться в расследование резонансного убийства палестинской журналистики Ширин Абу Акле. Так что можно смело говорить, что Вашингтон, скорее, поддерживает позицию Израиля.
Но отсутствие решения по линии ООН всё ещё не означает того, что Палестина и Израиль обречены на вечный военный конфликт.
Позитивным моментом остаётся посредническая роль, которую взял на себя ряд арабских государств: Египет, Бахрейн, ОАЭ и Марокко. Эти страны придерживаются поддержки прав палестинского народа, но при этом выступают за разрядку региональной напряжённости, сотрудничая с Израилем по вопросам безопасности.
Адекватным решением палестино-израильского конфликта могло бы стать стать обсуждение спорных вопросов лидерами двух противоборствующих сторон на нейтральной территории. Однако инициатива такого соглашения должна исходить в первую очередь от Иерусалима и Рамаллы.