Сенат США 27 сентября проведет голосование по поводу выделения киевскому режиму более $12 миллиардов, о чем попросил президент США Джо Байден ранее в этом месяце. Если новый законопроект о спонсировании Киева будет все-таки принят, то общая сумма финансирования Киева Вашингтоном превысит $65 миллиардов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

Американские интернет-пользователи восприняли новость с явным возмущением, пожаловавшись на то, что Байдену важнее спонсировать прокси-войны на другом конце света, чем помогать собственным гражданам.

«В результате этого законопроекта общая сумма финансирования, одобренного всего за 6 месяцев, превысит весь годовой военный бюджет России. Американских налогоплательщиков снова разводят», — возмущается inthebellyofthebeast231.

«Нас развели раньше, когда правительство взяло триллионы долларов долга и вложило их «в оплату» того, от чего большинство из нас никогда не получит выгоды. Наших детей ждут тяжелые испытания из-за Байдена», — отвечает Sedona-USA.

«Абсолютно верно! Богатые западноевропейские страны внесли очень незначительный вклад в защиту Киева. Почему львиная доля финансового бремени должна лечь на плечи американских налогоплательщиков, а не Германии, Великобритании, Франции, Италии… В конце концов, это происходит на их заднем дворе, а не на нашем», — пишет gs32 767.

«Неправильный ход! Сын нашего президента нажился на сделках с членами правительства Киева. Больше никаких денег! Я не доверяю нынешнему руководству киевского режима. Это больше похоже на типичный захват земли и денег, при котором население приносится в жертву, а политики забирают деньги в банк!» — восклицает safian.

«Тем временем американцы накапливают огромные долги по кредитным картам, чтобы просто выжить на фоне инфляции», — напоминает TheSeer501.

«Держу пари, что по крайней мере половина из этих $65 млрд даже не выйдет за пределы США, а другая половина будет потрачена на защиту беременных мужчин от изменения климата», — критикует Broken_Toaster_Review.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

«Вы правы! Я всеми силами стараюсь заплатить за ипотеку, образование, еду, коммунальные услуги, транспорт и еще плачу за иностранную войну, которая является политическим футболом! Я знаю, что где-то есть люди, которые страдают, но есть люди, которые страдают и в нашей стране. Мы не можем претендовать на то, чтобы быть для всех лекарством от их проблем. По крайней мере, сейчас, в нашем нынешнем положении, мы не можем этого делать!» — соглашается blanco562.

«Необходимо заставить федеральное правительство прекратить эти расходы. Нам не нужно еще больше миллиардов, отнятых у налогоплательщиков и отправленных корпорациям и зарубежным правительствам», — подчеркивает jimmyh1572.

«Пришло время перекрыть финансирование. Сейчас мы не можем оплачивать свои счета. В какой-то момент мир должен сделать шаг вперед и не ждать, пока США все профинансируют», — убежден DBrophy.

«Мне все равно на этот конфликт, поскольку он не имеет к нам никакого отношения», — указывает Bidenisafailure759.

«Я думаю, что денег у нас не осталось. Это дефицитные расходы», — рассуждает mavortisceasar.

«Я просто хочу знать, куда идут эти деньги. Мы продолжаем посылать им деньги каждый месяц, и должен ведь быть какой-то учет… но его нет», — недоумевает bidensinflamedcolon.

Напомним, что ранее Конгресс США потребовал от Пентагона предоставить подробный отчет о расходовании $40 млрд, выделенных киевскому режиму. Однако Конгрессу было отказано. Еще летом в США были большие проблемы с надзором за финансированием Киева. Из-за этого члены Конгресса начали беспокоиться по поводу того, сможет ли американская администрация в полной мере отчитаться за использование рекордной суммы денег и отследить распределение всего вооружения, которое планируется дополнительно поставить Киеву.

Статьи о данной проблеме начали активно появляться летом 2022 года, однако ближе к осени об отчётности говорить перестали и тема сошла на нет.