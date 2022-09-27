Символическое открытие норвежско-датско-польского газопровода Baltic Pipe должно состояться сегодня, 27 сентября, в Польше. В церемонии примут участие премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, а также президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Польская правящая партия «Право и Справедливость» выделяет как экономическую, так и политическую составляющие этого проекта. По словам министра климата и окружающей среды Анны Москвы, Baltic Pipe является «крупнейшей и на сегодняшний день важнейшей газовой инфраструктурой Польши» и «еще одним этапом независимости от России». Она также попыталась опровергнуть «сообщения о задержках в строительстве газопровода и срыве контракта на поставку газа». Как заявила министр, «труба законтрактована, газ будет поступать, технических проблем нет». Однако с ней не согласны некоторые польские эксперты. По мнению аналитика Петра Мачёнжека, кардинальная ошибка Польши заключалась в том, что она построила Baltic Pipe до того, как договорилась о поставках газа от норвежцев по хорошей цене, что «обрекает нас на большую переплату». С газом много проблем, и «все потому, что властям казалось, что у них много времени, а Россия стоит на коленях», добавил эксперт.

Оператором проекта с польской стороны является государственная нефтегазовая компания PGNiG. Один из ее бывших руководителей в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил, что было ошибкой не заключать коммерческие контракты в последние шесть–семь лет, когда стало понятно, что «Baltic Pipe будет построен и мы не будем продолжать сотрудничество с Россией». Сейчас PGNiG «компенсирует эти задержки в очень сложной рыночной ситуации, и, надо полагать, условия контрактов с норвежцами очень выгодны для них». В самом концерне отвечают, что всё сделали правильно, но не предусмотрели действия Москвы. «До того как Газпром начал создавать проблемы на газовом рынке, никто не принимал во внимание возможность реализации такого сценария, — говорит один из менеджеров, связанных с газовой промышленностью. — Решение всегда нужно принимать в сложившихся экономических условиях. А цены на газ из Норвегии в то время не оправдывали заключения контракта».

Jarvin Платформа Statfjord в норвежском Северном море

Однако Варшава всё это время не просто декларировала отказ от использования российского газа, но и активно мешала проекту «Северный поток — 2». Поэтому предусмотреть ситуацию с «проблемами на газовом рынке» она была обязана. Другой вопрос, что польские власти на тот момент могли считать, что помешать открытию «Северного потока — 2» они не смогут и российский газ будет в прежних объемах идти на европейский рынок. Сейчас выясняется, что это не так. Более того, начались перебои с поставками по газопроводу «Северный поток — 1». Как пишет польское издание Biznes Alert, «утечка в трубопроводе «Северный поток — 2» накануне церемонии запуска Baltic Pipe из Норвегии вызывает предположения о саботаже. Датское энергетическое агентство (DEA) утверждает, что угрозы нет. Однако давление падает уже и в «Северном потоке — 1». Является ли все это продолжением игры русских?»

Сокращение поставок российского газа в Европу грозит повышением цен на топливо. И еще его надо откуда-то доставить. Для Польши это может означать невозможность выхода Baltic Pipe на запланированную годовую пропускную способность в 10 миллиардов кубометров. По экспертным подсчетам, до конца сего года по трубе Варшава должна получить 0,8 миллиардов кубометров, а в следующем году — около 6 миллиардов. PGNiG сообщает, что ведет переговоры с компаниями, работающими на норвежском шельфе, в контексте чего упоминается концерн Total. Но есть большая вероятность, что Германия предложит Норвегии более высокую цену за газ, чем это способна позволить себе Польша. Шансом для Варшавы в этой ситуации могло бы стать размораживание проекта «Северный поток — 2». Как считает бывший министр сельского хозяйства Марек Савицкий, «Северный поток — 2» является «слишком важным и дорогостоящим проектом, чтобы его ликвидировать», однако «все зависит от того, каким образом и как закончится война с б. УССР». А пока польским властям предстоит решать проблемы заключения новых контрактов для наполнения Baltic Pipe не слишком дорогим газом.