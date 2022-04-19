Президент США Джо Байден не будет вносить Россию в список «государственных спонсоров терроризма» несмотря на то, что глава правительства киевского режима Денис Шмыгаль «приравнял действия Москвы к террористическим актам и геноциду». Об этом 25 сентября заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время интервью в программе NBC «Meet the Press».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Салливана спросили, планирует ли Байден включать Россию в список государств — спонсоров терроризма, куда уже вписаны Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

«Президент Байден не уверен, что определение «государственный спонсор терроризма» подходит для описания России», — ответил Салливан, но добавил, что антироссийские санкции США «выходят далеко за рамки того, что Вашингтон сделал с некоторыми странами, уже включенными в этот список».

«Так что в практическом плане, идет ли речь о том, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, необходимым ей для обеспечения своей экономики и оборонно-промышленной базы, отрезать ее банки от международной финансовой системы, наложить персональные санкции на ключевых олигархов, то президент в этом вопросе ничуть не сбавил оборотов», — объяснил Салливан.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден «не уверен» во всем, о чем ему не говорили его «кураторы»!» — восклицает walt08.

«Я думаю, что Байден «не уверен», где он находится каждый день. В любом случае, это не он принимает решение», — соглашается sauce2222.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«При этом родителя, который хочет высказать мнение об образовании своего ребенка и запретить пропаганду ЛГБТ, демокарты клеймят террористом», — отмечает joemarvin294.

«Пятьдесят лет в правительстве, самый важный и влиятельный человек в мире, по мнению некоторых, и он говорит: «Ну и ну, я действительно не уверен. Я должен спросить у того, кто за это отвечает», — комментирует number5of6.

«Он скорее предпочел бы назвать республиканцев террористами», — осуждает britishbg.

«Хотя и нет международно признанного определения «терроризма», по большинству определений Россия под него не подходит», — объясняет dbrint.

«Байден также не уверен, в каком веке мы живем», — иронизирует guapo419.

«Байден ничего не решает. Все зависит от его кураторов. Однако он решает, какого вкуса мороженое есть», — негодует LHS72.

«Я не удивлен. Байден также не знает, что говорить без телесуфлера. В какую сторону уходить со сцены. С кем или о чем он говорит. Он не знает о том, как сильно бьют по американцам цены на газ и продукты питания. Покупатели обеспокоены пустыми полками. СМИ находятся в режиме полной защиты Демпартии перед выборами», — рассказывает WhereIsTheTruth?.

«Сокрушительные санкции? Граждане России живут лучше, чем мы, и не платят таких цен за бензин. Байден сказал, что это сдержит Путина, а потом сказал, что никогда этого не говорил», — напоминает WTFISGOINGON? 518.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«ANTIFA и движение BLM подходят под критерии списка террористов, о, простите, они оба были одобрены и профинансированы Демократической партией, так что все в порядке!!!» — иронизирует Bobzak.

«Если бы режим Байдена заботился об Америке и западной цивилизации, они бы прекратили посылать оружие Киеву и привлекли Россию к переговорам. Россия не является государственным спонсором терроризма, как и патриотичные республиканцы не являются самой большой угрозой для США», — указывает thomjefferson.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что изучают возможность включения России в список стран, якобы спонсирующих террористов. По данным американских СМИ, эта мера рассматривается в качестве давления на Москву из-за проведения российской специальной военной операции на территории бывш. УССР