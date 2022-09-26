Сообщение службы доходов министерства финансов Грузии о том, что все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока на границе с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как можно убедиться, ознакомившись с многочисленными видеозаписями в социальных сетях, на которых запечатлены километровые очереди на российско-грузинской границе, подавляющее число желающих покинуть пределы своей Родины — это вполне себе здоровые мужчины, и лишь частично среди этой толпы встречаются женщины и дети.

Что могло спровоцировать этих людей покинуть Россию? Ответ напрашивается сам собой. Грузинская таможенная служба начала надрываться сразу же после объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Выходит, что большинство из этих мужчин — беглецы, не желающие встать на защиту своего народа?

«Может быть, хоть пробок меньше в России станет, раз столько типов свалило!» — написал Михаил К.

Многие пользователи испытали чувство стыда за своих сограждан, которые готовы дать дёру сразу же, как в государстве начали частичную мобилизацию.

«А почему такая очередь на выезд? Они все, что, думают, что им повестка придёт, серьёзно? Минобороны круглые сутки повторяет одно и то же, что мобилизация частичная, только для служивых и со специальностью. Неужели все эти люди подлежат призыву?» — задаётся вопросом Алексей Ш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

«Стыдно за соотечественников. Грузины, пожалуйста, примите их с концами», — просит Ева А.

«Диванные бойцы уехали! А столько было экспертов по развалу России! Эх, как же мы теперь без них?» — вопрошает Дмитрий Ю.

Часть людей интересуется: а что все эти беглецы ожидают обрести на чужбине?

«Интересно, а вот куда они бегут-то? Вернее, на сколько их хватит? Думают, что день-два и можно обратно? Или они как [жители бывш. УССР] готовы всю жизнь в палатке какой-то в чужом государстве прожить?» — интересуется Денис С.

Некоторые комментаторы плевали на тех, кто сбежал из страны в трудный для неё час, но важно, чтобы эти люди получили по заслугам, когда попытаются вернуться обратно, как будто ни в чём не бывало.

«Надо проработать процедуру, что с предателями делать, когда возвращаться будут. Я бы не пускал обратно таких», — поделился своим мнением Андрей М.

«Неужели у нас в стране столько много дезертиров? Ну, пусть бегут, ибо нам такие трусы не нужны. Может быть, хоть в Грузии они наберутся храбрости», — написал Борис Г.

Ряд пользователей считает, что все эти люди — жертвы вражеской пропаганды, которая пытается посеять панику среди населения. Поэтому важно дать возможность этим гражданам не ломать себе жизнь, а просто прийти в себя и понять, что им ничего не угрожает в России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

«Пусть там, на таможне, не торопятся, а почаще пьют чай и кофе. А дезертиры пусть берут с собой палатки и еды побольше. Им предстоит долго ждать и обдумывать свой странный истерический поступок», — советует Лилия Т.

«Лучше вообще закрыть границы, потому что люди просто в панике бегут, не понимают, что они делают. Пусть посидят, успокоятся, подумают. Уверен, что их просто накрыла вражеская деза. Восприняли фейковую информацию всерьёз», — пишет Никита Ш.

Напомним, 26 сентября служба доходов министерства финансов Грузии сообщила о том, что все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за возросшего транспортного потока на границе с Российской Федерацией.