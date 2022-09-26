США пригрозили Российской Федерации «катастрофическими» последствиями в случае применения российской стороной ядерного оружия. Соответствующее заявление 25 сентября в интервью телеканалу NBC сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие», — сказал американский чиновник.

Заявление Салливана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение, что США готовят провокацию. Иные добавили, что это как раз таки Запад угрожал России ядерным оружием. Были и те, кто указал на то, что Штатам стоит задуматься о последствиях применения ядерного оружия.

«Вообще-то, англичанка первая нагадила. Заикнулась о применении ядерного оружия. Для нее предназначался ответ Путина», — отреагировал Igor Viktorovich.

«Только при этом представители стран — членов НАТО начали раньше угрожать России ядерным оружием», — добавил «Сок».

«Они совсем обезумели, серьезно. Наши твердят: полезете на НАШУ землю, мы будем иметь все основания применить ядерное… Дегенераты сами орут о применении ядерного, постоянно и из каждой дыры, сами провоцируют усиление…» — отметил Vlad B.

«Вот когда слушаешь американцев, вопрос только один — куда вы лезете? У вас в стране проблем, что-ли, нет? Вряд ли среднестатистический американец обрадуется, что из-за [киевского режима] им прилетит «Сармат», — прокомментировал один из участников обсуждения.

Министерство обороны России «Сармат»

«А когда Путин угрожал ядерным оружием? Им от страха уже это мерещится», — добавил Rusvitalielli.

«Когда разговоры о ядерке начинают сыпаться как из рога изобилия, есть над чем задуматься. Неспроста все это, неспроста», — считает Д. Я.

«Грозить ответом стране, которая превосходит тебя в стратегическом вооружении и количественно, и качественно, — верх идиотизма. Деградация американского политического истеблишмента полная, куда делись адекватные политики там?» — не понимает «Я».

«Видимо, сами хотят сделать из [бывш. УССР] Хиросиму и Нагасаки…» — пишет Татьяна.

«Это может быть и признаком готовящейся провокации с их стороны», — отметила Светлана К.

«Когда наши западные «партнёры» начинают выказывать беспокойство и озабоченности чем-либо, жди беды. Провокация? Да как два пальца!..» — отреагировал один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«И как они решительно ответят на применение тактического ядерного оружия — решительно погрозят пальчиком? Катастрофические последствия для РФ? Какие? Громкие слова. Думаю, они прекрасно осознают последствия. Как говорил наш главный, победителей не будет. Учитывая ядерный потенциал России. А так, да, мы поняли, приняли и почти испугались», — добавил Virny.

«Как-то все это плохо пахнет. Помнится, Сирию предупреждали о химоружии…» — задумался Михаил.

«Говорить и делать — это две большие разницы. Понятно, что США как «мировой жандарм» типа должны отреагировать на потенциальную угрозу применения ядерного оружия. Но есть нюанс. Просто так применить такое оружие нельзя. Есть огромное количество договоров, которые ограничивают возможности по его применению. И понятно, что у каждой державы, владеющей ЯО, есть внутренняя доктрина его применения, согласованная с международными договорённостями. Поэтому две вещи. Никто просто так такое оружие не применит. Это будет реальным государственным самоубийством. Второе, если такое оружие будет применено согласно государственной доктрине, все просто обо*рутся и мягко засунут языки в задницы», — написал Mescalero.

«Америка! Заткнись и не позорься», — не выдержала Olga P.

«Пусть он эти трогательные истории расскажет японцам…» — с сарказмом подытожил Александр С.