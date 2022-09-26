Удивляться европейским политикам приходится неустанно. Вот только прошла новость о том, что после массового закрытия энергоемкие производства переносятся европейскими компаниями в другие страны, в частности в США, и эксперты уже охарактеризовали этот процесс как грядущую деиндустриализацию Европы. Причем очевидно, что вслед за переносом производств начнется и отток рабочей силы, и снижение налоговых поступлений. Европе грозит в этой связи не только массовое сокращение числа рабочих мест, снижение налоговых поступлений и ухудшение баланса внешней торговли, сказал в интервью «Sputnik на русском» эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его мнению, американские компании будут сокращать и замораживать инвестиции в ЕС. Первопроходцем, указал Кондратьев, стала Tesla. Ну а если в Европе начнут исчезать базовые основные производства, подчеркнул эксперт, то проблемы начнутся и у следующих звеньев в цепочке добавленной стоимости, что может иметь «эффект домино».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Теперь же, обсуждая уже седьмой по счету пакет санкций в отношении России, с одной стороны, собеседники издания EURACTIV — некоторые представители ЕС говорят, что ограничения относительно ядерной энергетики и потолка цен на нефть вряд ли найдут свое отражение в санкционном пакете, потому как это вызвало обеспокоенность у некоторых государств-членов по поводу дальнейшего технического обслуживания атомных электростанций Европы. Ядерная энергетика, указали несколько дипломатов ЕС, — ключевой сектор для таких стран, как Франция и Болгария. Меры коснулись бы, как сказали они изданию, «строительства объектов или установки оборудования для предоставления услуг, оборудования или технологий для деятельности, связанной с производством электроэнергии или производством электроэнергии как в России, так и за рубежом». Например, это могло бы повлиять на строительство поддерживаемой Россией венгерской АЭС «Пакш», на которое Будапешт, безусловно, наложил бы вето, указали собеседники издания. Ну а, с другой стороны — в этом же пакете предусматриваются новые ограничения для российских банков: отключение от SWIFT четырех денежно-кредитных организаций, в частности Газпромбанка, через который идут расчеты за газ в рублях.

Понятно, что ограничения вступят в силу в том случае, если все страны Евросоюза единогласно поддержат их. Но есть еще одна плохая, в частности для Европы, новость. О долларе. Еще в начале месяца, например, «Прайм» подмечало, что «ястребиные» комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла о намерении сохранять высокую ключевую ставку для возвращения инфляции на уровень в 2% годовых поддерживают американскую валюту, и эксперты, опрошенные изданием, «пока не видят оснований для прекращения этого тренда». При этом цены на большинство сырьевых товаров, как известно, номинированы в американской валюте — с ростом которой будет расти и стоимость закупок сырья.

Federalreserve Джером Пауэлл

«И только США могут покупать его по прежней цене», — указывалось в публикации.

Очевидно, что с ростом доллара усугубляется проблема глобальной инфляции. Причем не только для таких регионов, как Африка или Латинская Америка. Но и для Европы как импортера энергоносителей. Покупать газ за доллары, зарабатывая в евро, стало еще дороже, говорил изданию исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

«Когда мы слышим, что газ в ЕС подорожал до 2500 долларов за тысячу кубометров, стоит учесть, что вместе с этим евро обесценился к доллару», — указывал эксперт.

Напоминали тогда эксперты и про то, что рост долларовых процентных ставок ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долга в долларах. Да, с одной стороны, это вынуждает некоторые страны уходить в национальные валюты, что разрушает гегемонию доллара. Но, судя по новостям о переносе производств европейскими компаниями в США и обсуждению очередного санкционного пакета для России, сопротивления европейских политиков этой гегемонии не наблюдается. А между тем сегодня ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин рассказал «Прайму» о продолжающемся тренде укрепления курса американской валюты — в том числе после последнего повышения ставок ФРС США, что, как подчеркнул он, оказывает масштабное влияние на глобальную экономику, поскольку основная часть мировой торговли и прочих расчетов происходит именно в долларах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллары

Причем главная проблема, сказал эксперт, не столько в самом факте роста доллара (собственно, его укрепление является дефляционным фактором в условиях хронического дефицита торгового баланса США), сколько в темпе этого роста. Если скорость роста доллара не снизится, то это, по его словам, может стать критичным: больше всего пострадают страны, импортирующие сырье, закупаемое за доллары, что скажется на росте дефицита их бюджетов. Из-за высокого курса американской валюты пострадают и американские компании, большая доля бизнеса которых ориентирована на другие страны и регионы: по некоторым оценкам, сказал Сыроваткин, в этом году укрепление доллара вычтет 5% из прибыли полусотни главных глобальных компаний. К слову, в середине этого месяца Profinance публиковал опрос Bank of America Corp, который засвидетельствовал массовое бегство инвесторов из акций на фоне роста опасений рецессии.

Так, согласно глобальному опросу управляющих фондами банка, в котором приняли участие 212 участников с 616 миллиардами долларов под управлением за неделю до 8 сентября, исторически высокий показатель — 52% респондентов заявили, что у них недостаточный вес акций, а 62% — избыточный вес денежных средств. Число инвесторов, ожидающих рецессии, достигло самого высокого уровня с мая 2020 года. Чистые 42% глобальных инвесторов имеют недостаточный вес в европейских акциях, что является крупнейшей такой позицией за всю историю, указывали стратеги банка в своем документе.

Эдгар Дега. На фондовой бирже. 1879

От переноса энергоемких европейских производств в США Европа все равно не перестанет быть импортером энергоресурсов. Да и на перенос нужно время, которое, судя по развитию событий и усилению давления ее партнера — США хотя бы в части принятия решений по санкциям в отношении России — у Европы сильно ограничено. Если не сказать, что его нет! А ведь Лукашенко говорил «им уже три раза», о чем он сообщил сегодня на встрече с Владимиром Путиным в Сочи:

«Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, — технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят — не надо».