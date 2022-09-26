Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что Киев уже получил обещанные Соединёнными Штатами Америки системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

За якобы поставленные ЗРК Зеленский поблагодарил лично президента США Джозефа Байдена. Тем не менее Штаты до сих пор не подтвердили факт передачи нацистам своих зенитно-ракетных комплексов.

Представляют ли эти комплексы опасность для российских войск? Да. Это как само собой разумеющееся, ведь дальность поражения воздушных объектов NASAMS может достигать 180 километров, в зависимости от применяемых боеприпасов, а высота, на которой ракеты этой ЗРК могут сбить цель, составляет 21 километр.

В результате мы может предположить, что теперь работа пилотов воздушно-космических сил России серьёзным образом осложнится. Но это лишь в том случае, если главарь киевского неонацистского режима не врёт и американцы действительно поставили ВСУ такие ЗРК.

«Ну и что, что поставили? Нацисты загнаны в угол, и они уже совсем скоро это поймут», — считает Алексей К.

Многие пользователи не считают, что пара-тройка или даже с десяток подобных зенитно-ракетных комплексов может как-то повлиять на ход специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Одним видом оружия, другим меньше. Это не решит бесперспективного положения киевского неонацистского режима, ведь скоро уже зима», — напомнил Александр А.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленскому нет смысла врать в этой ситуации, а США и так уже ранее неоднократно втайне переправляли Киеву своё вооружение, чтобы избежать ударов по нему со стороны Вооружённых сил РФ.

«США теперь на постоянной основе отчитываются о поставках уже после того, как оружие прибыло нацикам. Так что никакой новости в этом нет», — поделился своим мнением Давид К.

Часть людей полагает, что американские ЗРК могут поставляться Киеву, чтобы каким-то образом обезопасить его от нанесения потенциального тактического ядерного удара России.

«Зеленский хочет получить от России ядерную боеголовку? Так и выпрашивает этот наркоман», — пишет Василий П.

«Если американцы хотят, чтобы над [бывшей УССР] поднялся ядерный гриб, то они всё для этого делают», — отметил Василий П.

«Блефует? Или он реально думает, что им эти системы помогут отразить ядерное оружие России?» — задаётся вопросом Валентина В.

«Думаю, что если Россия и решится применить тактическое ядерное оружие против ВСУ, то сделает она это при помощи гиперзвуковых ракет, которых ни одна ПВО мира не сможет перехватить», — указывает Валентина В.

Нашлись и те, кто уверен, что российскому командованию пора перейти от слов к делу и нанести обещанные удары по центрам принятия решений, пока американцы не передали нацистам что-нибудь более существенное, нежели ЗРК NASAMS.

«Ну что, когда будем бить по центрам принятия решений? По-моему, нацисты уже все разумные границы успели перейти. Из-за того, что мы за слова не отвечаем, они лишь наглеют и всё более мощное вооружение от Штатов получают!» — пишет Олег С.

Напомним, 26 сентября главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBS о том, что Киев уже получил обещанные Соединёнными Штатами Америки системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.