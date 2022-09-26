Берлин не планируют отправлять киевскому режиму танки, ввиду того что это может стать опасным шагом в развитии ситуации на территории бывш. УССР. Соответствующее заявление 25 сентября сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

На вопрос, почему немецкая сторона, несмотря на настойчивые просьбы представителей киевского режима, не поставляет танки для ВСУ, Шольц ответил: «Это очень опасная война». Политик также указал на то, что Берлин поддерживает нацистский киевский режим «таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой».

Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники обсуждения указали на то, что Шольц сделал здравое заявление. Иные считают, что если на Германию надавят США, то они поставят киевскому режиму всё, что потребуется, в том числе и танки. Были и те, кто отметил, что у Германии и так танков немного, она не хочет лишиться и их. Встречались и те, кто с сарказмом заметил, что чем ближе к холодам, тем «умнее» становятся немецкие политики. Также были и те, кто добавил, что немцы знают, что такое воевать с русскими.

«Подсказал кто или сам додумался?!» — задалась вопросом Анна Х.

«Скорее всего, фриц испугался того, что танки попадут ополченцам», — добавила Ева Т.

«Он пытается решить мирным путем. Но на него давят практически все соседи. Немцы понимают, что значит воевать против РФ…» — отметил Alexandr A.

«Значит, артиллерию и РСЗО, которые стреляют по мирным жителям, поставить могут, а танки — нет? Интересно, вызвано ли это тем фактом, что немецкая армия действительно такая пустая (200 танков, примерно половина в рабочем состоянии)? А может, потому, что понимают, что как только первый сгоревший «Леопард» покажут по российскому ТВ, [то] танки с надписью «На Берлин» снова покатятся на Запад», — написал bk109.

«Чем холоднее, тем немец умнее», — иронизирует Vlad.

«Ну Олаф, походу, не совсем дурачок…» — комментирует слова Шольца Сергей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Германия не хочет остаться без своих танков. Производить их быстро и в нужном количестве не получится нынче. А утяжелять свою зависимость от Штатов покупкой американских танков не хочется. Особенно сознавая потерю собственных возможностей и то, кому обязаны», — отметила Yuliana A.

«Надо будет — заставят!» — считает Наблюдатель о наблюдениях.

«Германия — уже соучастник… Немецким оружием убивают детей», — написал Gena G.

«Ждём истерики от наркомана (Зеленского. — О. П.)», — с сарказмом добавил Александр Р.

«Генетическая память — это сила!» — смеется Roman R.

«Немцы врут, говорят, что не хотят поставлять и что у самих вооружение заканчивается, а всё время отравляют вооружение [киевскому режиму]», — отметил Яценко.

«Где-то в подсознании Шольца сидит рассказ деда о том, как отправка немецких танков… обернулась советскими танками в Берлине. И не только танками», — с сарказмом прокомментировала Елена К.

«Спохватился, когда жареным запахло!» — смеется Lina.

«На двух стульях пытается усидеть», — считает Руслан.

«Байден скажет — отправишь. Как будто ты что-то решаешь, ливерная колбаска», — подытожила OlgaV.