В результате обмена пленными между Россией и бывш. УССР в Соединенное Королевство вернулись пятеро британских военнослужащих. По возвращении домой они решили рассказать свою версию того, что с ними якобы происходило в плену. Заявления звучат крайне невразумительно и подозрительно.

Джозеф Райт. Пленный

Эйден Эйслин рассказал издательству The Sun, что с ним обращались «хуже, чем с собакой», заставляли петь гимн России, избивали и угрожали. Содержались пленные якобы в ужаснейших условиях, без туалетов и кроватей, в камерах два на два с половиной метра.

«Я понял, что если я не буду говорить то, что они хотят услышать, то они сделают мою жизнь невыносимой. В тот момент все было вопросом выживания. Они посмотрели на военное удостоверение и на паспорт, и пока они его листали, они поняли, что это не паспорт бывш. УССР. И потом они меня спросили по-русски, откуда я. Я сказал, что из Великобритании, тоже по-русски. Как только я сказал Великобритания, меня сразу же ударили в нос. Они меня хорошо так избивали, мне кажется, меня никогда в жизни так не избивали», — рассказал Эйслин.

Пленный также утверждал, что не заметил и не почувствовал, как его ударили ножом в плечо, что само по себе звучит абсурдно. The Sun приводит в доказательство фотографии пленного, и если маленький шрам на плече еще видно, то вот следов от «побоев» вообще нет. Никаких подтверждений того, что Эйслина заставляли петь российский гимн в плену нет. В июле 2022 года в Сети появилось видео, на котором британец радостно его исполняет по просьбе американского журналиста Джона Дугана, но британские СМИ не смогли пройти мимо и не превратить всё в антироссийскую пропаганду.

Многим пользователям соцсетей не понравилось, как Эйслин сравнил отношение к пленным с отношением к собакам. О собаках хозяева заботятся, и если к пленным относятся так же, то все интервью — сплошная ложь.

«Люди очень часто используют эту фразу «ко мне относились хуже, чем к собаке». Но, по моему опыту, собак любят, балуют и заботятся о них», — написал @rich0131.

Часть пользователей считает, что отпускать британских пленных не стоило, потому что они сами решили ввязаться в чужой конфликт и пойти против России.

«Ну, конечно, он будет так говорить. Им не стоило его отпускать, брат сделал свой выбор, он решил пойти против них», — прокомментировал @MustaqeemDitta.

«Тебя кто отправлял против России воевать? Прекрати жаловаться. Чего просил, то и получил», — ответил @BisiBakre.

Цитата из видео «Сдавшийся в плен в Мариуполе сытый и лощеный британский наемник Эйден Эйслин» Эйден Эйслин. Подданный Британии. Наемник в составе вооруженных сил Украины

«Наёмник жалуется, что к нему грубо относятся. Вот это новость», — написал @inveryes.

«Возмутительно, вы говорите, что ему не подавали полный английский завтрак каждое утро? Они его отпустили наверняка только потому, что устали слушать его придуманную историю о «красивой смерти», которую он постоянно повторял», — отметил @T_a_h_a_a.

В комментариях добавили, что даже если часть сказанного в интервью — правда, то ничего из ряда вон выходящего в этой ситуации нет, потому что «на любой войне ко всем пленным плохо относятся».

«Я посмотрела его видео, но мне сложно поверить в то, что он говорит правду, особенно учитывая, что его отпустили на свободу», — прокомментировала @Zwezda.

«И Америка вместе со своими союзниками так же относится к иностранным пленным, в чем тут проблема?» — спросил @MKaqyar.

«То есть наемный убийца попал в плен к вооруженным силам, против которых он воюет. А люди не понимают, что такое плен и тюрьма? Они ожидают, что там будет резорт, оплаченный британским налогоплательщиками? Он должен радоваться тому, что ему повезло и его отпустили», — считает @DollThomas27.

Ряд пользователей напомнили, как нацисты в ВСУ издеваются над российскими пленными, как их убивают, и посоветовали Эйслину радоваться тому, что он вернулся домой.

«К нему относились определенно лучше, чем то, как наши «друзья-нацисты» относятся к российским пленным», — написал @UKertin.