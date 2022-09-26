Граждан Молдавии, которые примут участие в боевых действиях на территории б. УССР на стороне России, будут лишать молдавского гражданства. Об этом заявила 26 сентября молдавский президент Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Так, молдавскому министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено проконсультироваться с российской стороной для исключения мобилизации и участия в спецоперации граждан Молдавии, у которых также имеется российское гражданство.

«Есть риск мобилизации граждан Республики Молдавия в восточных регионах страны. Для того чтобы предотвратить подобное, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдавия», — сказала молдавский президент.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутила избирательность Санду, которая намерена лишать молдавского гражданства за участие в военных действиях на стороне России, однако относительно тех, кто может принять участие в военных действиях на стороне киевского режима, ничего не говорится.

«Так они получат гражданство России и спокойно могут [принимать участие в боевых действиях] на её стороне. Кому нужна эта Молдавия?» — не понимает Олеся.

«Под самой уже стул шатается, а всё туда же…» — пишет Вера Владимировна.

«С себя и начни, тебе и так пожизненное надо дать за измену родине и её гражданам», — добавила Наталия.

«Как бы эту прорумынскую тетку саму гражданства не лишили», — прокомментировал Виктор.

«Сама-то Майя кто? Румынка?.. Ишь раскудахталась! Про людей подумала бы… Людей до нищеты доводит», — не выдержал Kin.

«Испугала ежа голой *опой…» — написала Stella.

«А на стороне [киевского режима] можно? Не лишат? Нет наемничества?» — задался вопросом No Name.

U.S.Army ВСУ

«Погоди… молдавский народ сам тебя лишит гражданства», — отреагировал Ikram.

«Майка ещё тот сепаратист. По ее мнению, к Румынии можно присоединяться, а вернуться в свое Отечество — нельзя. Молдавия никогда не будет независимой. А люди сделали свой выбор в пользу России. Только с Россией они были в безопасности, сыты и богаты», — комментирует Ольга А.

«Ну наконец-то хоть бесплатно лишат [молдавского гражданства]… А то ещё денег за отказ от гражданства надо было платить и ещё ждать… А тут вот сама лишит…» — отметила Татьяна П.

«Скоро все начнут отказываться от молдавского [гражданства]», — добавила Виктория Т.

«Первую установку от американцев тётя озвучила. Ждём дальше», — с сарказмом пишет Сергей.

«А если со стороны [киевского режима]? Награждать? Тогда или всех одинаково, или пошла ты… президент!» — не выдержал Alex.

«Да пошла она! Что нам дало это гражданство? Скоро люди пойдут побираться от их правления. С*** продажные, кто из них думал о людях хоть иногда?» — отреагировала Татьяна Г.

«Если такая миролюбивая, то и [участвующих в военных действиях] на стороне [киевского режима] тоже лишай гражданства!» — призвал Андрей.

«Да кому оно… [нужно] это гражданство? В стране, где нет элементарного: медицинского страхования, пенсия 1000 леев, коммуналка за однушку малогабаритку 3000 леев. В стране, где человек, по мнению правительства, — *овно! Нашла чем напугать? Все, у кого была возможность, уже удрали оттуда», — прокомментировала Kristina S.