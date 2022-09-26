На фоне глобальных перемен в мировой политике, ситуация в Северной Африке — огромном регионе, который имеет огромное значение для мировой экономики — мягко отошла на второй или даже на третий план. Однако здесь жизнь не «встала на паузу», а продолжает свой естественный ход. И более того, на севере Африканского континента происходят по-настоящему исторические события.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Как это часто бывает, начало коренных изменений в геополитической ситуации в регионе осталось незамеченным для прессы и экспертов. В начале октября 2021 года Алжир закрыл своё воздушное пространство для военных бортов ВВС Франции. Это решение создало серьёзные препятствия для снабжения группировки французской армии, участвующей в операции «Сервал» на территории Мали. Самолётам снабжения, следующим из Парижа в Мали, пришлось облетать половину Африканского континента, чтобы достичь конечной точки своего маршрута.

Логистические проблемы не удалось устранить ни командованию армии Франции, ни властям страны, да и переговоры с Алжиром не увенчались успехом. Это привело к тому, что летом 2022 года последние французские соединения были выведены из Мали в соседний Нигер. Однако и здесь «колонизаторов» встретили без особого энтузиазма. Местное население выходит на акции протеста, требуя вывода французских войск и из этой страны.

Sergeant Tom Evans RLC Бойцы Французского иностранного легиона

Можно смело утверждать, что эпоха доминирования Франции в этом регионе подходит к концу. Однако, как известно, «свято место пусто не бывает». Если кто-то сдаёт позиции — кто то должен их занимать. И похоже, что роль регионального лидера займёт бывшая крупнейшая колония Франции в Северной Африке — Алжир.

Об усилении влияния Алжира в регионе говорит сразу несколько факторов. Во-первых, речь идёт о росте поддержки независимости Западной Сахары со стороны ряда африканских государств.

Ряд мировых государств, включая США, признаёт, что регион Западной Сахары находится под протекторатом Марокко. Алжир же поддерживает независимость региона. В августе 2022 года Алжир смог привлечь для поддержки своей позиции власти соседнего Туниса. В конце месяца президент Туниса Кайс Сайед пригласил лидера непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики совершить официальный визит. Это сразу же привело к тому, что Марокко отозвало своего посла из Туниса. В одной из марокканских газет появилась карикатура, которая изображает Алжир в виде военного диктатора, который ведёт на цепи своих рабов: Тунис и Мавританию.

Оставим за кадром тот факт, что карикатура несёт откровенно пропагандистский характер. Речь о том, что Тунис во внешней политике начинает ориентироваться на Алжир, даже в ущерб отношениям с другими странами. Это связано с тем, что в условиях глобального энергетического, продовольственного и финансового кризисов Алжир фактически остаётся единственным партнёром, готовым обеспечить Тунис.

Аналогичным образом обстоит ситуация с Мавританией. Власти страны рассматривают целый ряд совместных с Марокко экономических проектов, включая создание высокоскоростной магистрали, которая свяжет территории двух стран, а также налаживание морского торгового сообщения. В числе стран, так или иначе планирующих активнее налаживать отношения с Алжиром в сфере экономики, торговли, банковского сектора и т.д., можно назвать Сенегал, Мали, Нигер и Чад.

Sandervalya Главная автомагистраль, соединяющая Марокко с границей Туниса

Неслучайно, что лидеры ряда стран прибыли в Алжир сразу после визита французского президента Эммануэля Макрона. Макрон не смог «прогнуть» Алжир на сотрудничество, а значит: король мёртв — да здравствует король. Сенегал рассматривает открытие в стране отделений алжирских банков, ряд других стран заинтересован в поставках нефти и газа. Кроме того, Алжир готов оказывать соседним странам военную помощь в борьбе с терроризмом и, что ещё важнее, вполне способен воплотить это на деле, поскольку страна обладает одной из сильнейших армий на Африканском континенте.

Словом, в системе региональных отношений Алжир постепенно занимает место Франции. И вряд ли у Парижа есть инструменты серьёзно препятствовать этому.