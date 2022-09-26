Ситуация с неопределенностью статуса такого формата недвижимости, как апартаменты, обернулась многолетними проблемами для покупателей помещений в комплексе «Янтарь apartments». Москвичи, которые приобрели жилплощадь в доме на улице Левобережной, оказались заложниками ситуации — застройщик дом не достраивает, но и деньги вернуть они не могут, так как под действие «долевого закона», более известного как 214-й закон, они не попадают. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации. Подробности — в материале.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Быть или не быть уголовному делу?

Когда граждане приобретали жильё в комплексе на Левобережной (первые сделки датированы 2017 годом), они даже не предполагали, что речь идёт вовсе не о ЖК, а о нежилом объекте — так называемых апартаментах.

Одна из пострадавших в комментариях телеканалу «Вести. Дежурная часть», на котором в конце сентября 2022 года вышел сюжет о проблеме, призналась, что думала, что защищена 214-м законом и жилье в любом случае будет.

Член комитета кредиторов Мария Кузьмина в комментариях телеканалу уточнила, что незадолго до банкротства застройщика всех покупателей собрали и объявили, что денег нет и площадей свободных нет, а единственная возможность — это скинуться и помочь им достроить. Но откуда у дольщиков возьмутся такие деньги? В итоге в 2018 году стройка остановилась.

По данным из телесюжета, дом находится в высокой степени готовности — около 80%, но для достройки нужен инвестор.

После выхода сюжета, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав собственников недостроенного дома.

Почему же возникла подобная ситуация и кто виноват, что стройка остановилась ещё четыре года назад?

Банкротство застройщика и поведение бенефициаров

В единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ объект по адресу улица Левобережная, 6, фигурирует как нежилой, относящийся к комфорт-классу. При этом в разделе «количество квартир» отмечено, что их нет. Но при этом указано, что нежилых помещений распродано 97 из 150 (на 2019 год в числе покупателей было 74 человека). В многофункциональном комплексе, которым числится этот объект, нет квартир, а есть нежилые апартаменты, таковых фигурирует 148, что позволяет примерно прикинуть число пострадавших. О них и шла речь в сюжете телекомпании.

Скриншот страницы сайта наш. дом. рф

Между тем в проектной декларации, что обнародована в карточке, объект идёт как ЖК «Янтарь apartments», что вводит граждан в заблуждение, ведь общепринятое сокращение ЖК — это жилой комплекс.

В проектной декларации в качестве застройщика «Янтарь apartments» фигурирует ООО «Мосстрой». В ЕГРЮЛ компания зарегистрирована в ноябре 2012 года. В базе «Контур. Фокус», на начальном этапе в качестве владельца указан некий Дмитрий Рощин, а с октября 2018 года единоличный собственник — Александр Минок.

По данным из ЕИСЖС, компания «Мосстрой» входила в группу компаний «АфинаСтрой». Последнее учреждено в 2013 году. Владелец — Наталья Сможная (ранее — ООО «Альфаинвест»), директор — Эдуард Лукошюс, который также является главой правления ЖСК «Грин Хиллс», главой «Федерации кикбоксинга Брянской области», спортивного клуба единоборств «Белые волки» (Брянск).

С октября 2020 года ООО «Мосстрой» — банкрот, который находится на этапе конкурсного производства. Оно продлено до конца марта 2023 года.

До банкротства директором компании был Сергей Лавринович. В ходе слушаний по банкротному делу с него было взыскано 1,937 млн рублей убытков — стоимость выбывшего в неизвестном направлении экскаватора компании «Мосстрой». При этом последнее известное место положение имущества — Брянская область, где ООО никакой деятельности, собственно говоря, не вело.

В ходе разбирательств также выяснилось, что со счетов ООО «Мосстрой» уходили денежные средства в оплату обязательств некоего ООО «Торговый Дом ЖБИК», в том числе в пользу УФК по Брянской области (администрация Брасовского района), АО «Газпром газораспределение Брянск», ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск». То есть компания, остановившая стройку и заявившая дольщикам, что денег нет, оплачивала чужие счета? Все эти манипуляции в итоге были признаны недействительными, а ТД обязали деньги вернуть. В ходе слушаний выяснилось, что директор ТД и владелец «АфинаСтрой» — одно и то же лицо — Наталья Сможная. Суд установил аффилированность Сможной Натальи Николаевны и должника.

«Адреса ООО «МосСтрой» и ООО «АфинаСтрой» совпадают. Фактически обе компании действовали из одного и того же офиса и не были разделены», — отмечалось в материалах суда.

Сможная до банкротства «Мосстроя» также была его бухгалтером и не знать о финансовых проблемах просто не могла.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Также в суде всплыло наименование ЖСК «Грин Хиллс», учредителем, председателем общего собрания членов кооператива и председателем правления которого указан Панин Олег Картлосович. Как следует из материалов дела и решения ИФНС № 4 по г. Москве № 8149 от 26.10.2020 года о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, установлено «мажоритарное участие ГК «АфинаСтрой» гр. Панина О. К. и его ближайших родственников, а также прочих членов кооператива (общего собрания участников) и непосредственно Правления ЖСК «Грин Хиллс» (его членов) во всех обществах (включая ООО «МОССТРОЙ», ООО «Стройинвест», ООО «СтройМодерн» различных «АфинаСтрой» и прочих)». В материалах суда уточнялось, что из данной группы юрлиц в проверяемом периоде сформировалась единая структурированная группа, которая, «действуя согласованно, преднамеренно и противоправно с целью занижения налоговых обязательств группы в целом и ООО «Мосстрой» в частности, осуществляет транзитные операции (без соответствующего встречного материального исполнения сделок) и последующий вывод денежных средств из хозяйственного оборота, в том числе — в результате заключения между участниками группы фиктивных сделок, не преследующих предпринимательских целей», а влекущих пакет «необеспеченных активов (проблемных пассивов) внутри группы компаний, возможно — с целью последующего предъявления в рамках процедуры банкротства для «размывания» массы и принятия благоприятных для группы решений».

Вот уже, как мы видим, и следователям есть чем заняться.

Камнем на шее застройщика может стать ещё и дело А40-131 664/2022. Собственник участка под объектом — компания «ВИАС» в лице ООО «Еврохолдинг» — обратился с иском к «Мосстрою». Речь идёт «о взыскании убытков с Ситникова И. В. в пользу ООО «Виас» в размере 288 385 829, 95 рубля, об исключении участника Ситникова И. В. из состава участников общества ООО «Виас», о признании договора аренды земельного участка №1/22 от 06.09.2016 г. прекращенным, обязании ООО «Мосстрой» возвратить ООО «Виас» земельный участок». Дело пока до конца не рассмотрено, но если участок будет изъят, то проблем у дольщиков добавится.

Дарья Драй ИА REGNUM Обманутые дольщики

А что дальше?

В единой информсистеме жилищного строительства в качестве нового срока ввода объекта в строй указан второй квартал 2024 года — «планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства: 30.06.2024 года». Вот только покупатели в телесюжете от 20 сентября 2022 года говорят, что стройка не ведётся.

В обновленной декларации есть и стоимость строительства — 453 млн рублей. При этом общая цена заключенных долевых договоров участия на последнюю календарную дату отчетного месяца по нежилым помещениям — 343 230 142 рубля 45 копеек. Если ориентироваться на эти цифры, то дефицит для достройки — около 110 млн рублей. Покрыть эту сумму можно за счёт продажи оставшихся площадей инвестору: если верить карточке в ЕИСЖС, то проданы только 97 из 150 помещений. В декларации также указано, что планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве — это залог земельного участка (но мы помним, что участок уже требуют вернуть собственнику). При этом «Мосстрой» — банкрот, и его имущество пойдёт на покрытие долгов перед кредиторами. Судя по данным базы «Контур. Фокус», собственный капитал ООО имеет отрицательное значение — 58,7 млн рублей. Опять же, репутация банкрота не самый лучший «капитал». В полный рост встаёт вопрос: а будет ли при таких вводных достроено здание, получат ли пострадавшие своё жильё и когда?