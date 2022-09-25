Подготовка к переводу экономики России на мобилизационные рельсы началась еще летом: в июле был принят закон, дополнивший закон «Об обороне» статьей 26 «Обеспечение проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами Российской Федерации», напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, строя сценарии и прогнозы относительно того, «как скажется мобилизация на российском бизнесе». Иными словами, этот законодательный задел правительство может использовать для введения специальных мер в экономике. Отметим, что на днях пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос, планируется ли введение каких-либо экономических мобилизационных мер, к примеру, ограничения на работу предприятий, сказал, что сейчас нет условий, при которых работа российских предприятий могла бы быть ограничена на фоне объявленной частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось, — цитирует «Интерфакс» слова Дмитрия Пескова. — В подписанном указе (о частичной мобилизации) тоже никаких параграфов про это не было. Сейчас нет никаких решений».

В случае принятия решений о введении спецмер, как отмечает Беленькая, юрлица, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, будут не вправе отказываться от заключения договоров с госкомпаниями (в соответствии с положениями закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 223-ФЗ) и госконтрактов («О контрактной системе», 44-ФЗ). В рамках особых полномочий в регулировании трудовых отношений в организациях оборонного-промышленного комплекса (ОПК), занятых выполнением гособоронзаказа, которыми правительство было наделено законами, принятыми в августе, пишет эксперт «Финам», работники могут быть привлечены к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни без их согласия. Что, заметим, в принципе, в условиях угрозы для страны не представляется чем-то неординарным. Речь может идти, уточняет Беленькая, скорее о промышленных предприятиях и, возможно, технологических компаниях. Переориентирование производства гражданской продукции на выпуск комплектующих для ВПК, отмечает она, создаёт основу для возможного перехода от рыночной экономики к мобилизационной.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки

Оценить масштабы перехода промышленности на мобилизационные рельсы сейчас сложно, но при таком сценарии эксперт допускает, что при росте гособоронзаказа, что требует бюджетного финансирования, может расти дефицит бюджета. Правда, есть резервы ФНБ. Что касается трудовых ресурсов при сегодняшней частичной мобилизации, то эксперт сохраняет все-таки пессимистичный взгляд: и относительно психологического эффекта в поведении значительно большего, по её оценкам, количества лиц, чем 300 тысяч человек, в том числе мигрантов, и относительно оценок возможного дефицита рабочих рук. Так сказать, гражданским компаниям, по ее словам, могут потребоваться ресурсы на поиск замены при перетоке рабочих рук в оборонку и на переобучение новых сотрудников.

300 тысяч мобилизованных — это менее 0,5% от общего числа занятых в экономике, пишет «Московский Комсомолец». По словам члена Совета Конфедерации труда России Павла Кудюкина, само по себе изъятие с рынка труда 300 тысяч человек — не самая большая проблема. Если не будет явных нарушений правил мобилизации, то ситуация на рынке труда будет рабочей и прогнозируемой, отмечает эксперт. В противном же случае есть риски получить на отдельных участках хаос, чреватый сбоем производственных процессов. Частичная мобилизация приведет к дефициту рабочих кадров, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Речь может идти о специалистах, которые управляют машинами и механизмами (водители бульдозеров и тракторов). С учетом того, что на рынке труда стала нарастать безработица, говорит эксперт, частичное изъятие рабочей силы только обострит ситуацию. Возникнет также, по его мнению, определенная нехватка именно молодых специалистов, но у людей предпенсионного и пенсионного возраста появится больше возможностей для трудоустройства и сохранения своих рабочих мест. Когда речь идет о мобилизации людей, находящихся в максимально продуктивном с точки зрения рынка труда возрасте — 30-35 лет, то во многих случаях, как заявил изданию ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов, это будет удар по работодателю, который потеряет квалифицированного специалиста, уже овладевшего определенными навыками. Учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию, отмечает эксперт, работодателю будет крайне сложно найти равнозначную замену. Нужно будет вкладываться в профподготовку нового работника.

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор

Но могут также вырасти и заработные платы на освободившихся рабочих местах. Сейчас, по прогнозам Смирнова, между работодателями начнется борьба за квалифицированный персонал, а соискателям будет проще диктовать им свои зарплатные условия. В целом компании, как отмечает Беленькая, могут пока отложить планы по развитию бизнеса, сокращая расходы. Может снизиться и потребительская активность.

К слову, РБК сегодня опубликовала данные исследования ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформы ОФД» (учитывает данные 1,1 млн онлайн-касс в России), согласно которым в августе россияне меньше покупали непродовольственных товаров и больше продуктов. Так, в июне объем продаж одежды в денежном выражении был на 18% ниже, чем годом ранее, а в натуральном количестве — на 22%. В среднем потребители тратили на покупку одежды около 5,5 тыс. рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Выбор одежды в магазине

Средний чек, подчеркивается в публикации, был на 19% ниже, чем в июне 2021 года. При этом в июле продажи продолжили восстанавливаться как в денежном, так и в натуральном выражении, тогда как в сегменте бытовой техники и электроники в летние месяцы 2022 года восстановления продаж не наблюдалось: в июне в сравнении с этим же месяцем годом ранее объем продаж в денежном выражении был ниже на 11%, в натуральном выражении — на 15%, а размер средней покупки составил 10,6 тыс. руб., что на 1% ниже 2021 года. В июле же продажи техники и электроники в денежном выражении упали на 18%, а покупатели приобрели на 15% меньше товаров со средним чеком покупки размером 9,9 тыс. руб., что на 11% ниже, чем в 2021 году. Опять же при этом, к августу объем продаж одежды и обуви в денежном выражении в целом по России был выше на 2%, чем в тот же период в 2021 году. Но количество приобретенных товаров упало на 14%, отмечается в данных «Платформы ОФД».

А в Италии, заметим, как сегодня сообщили в ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica, больше половины жителей — 58% сократили потребление продуктов питания из-за высоких цен. Так, в июле, по данным газеты, продажи продовольственных товаров в годовом исчислении выросли на 6,1% по стоимости, но упали на 3,6% по объему. Кроме того, 47% опрошенных Национальным статистическим институтом (Istat), на чьи данные ссылается Repubblica, сократили время использования духовки для приготовления пищи. И это не говоря о том, что в Европе и вовсе не знают, как и чем платить за выросшие коммунальные счета.

«Несмотря на существенные структурные изменения, российская экономика до сих пор остается рыночной», — тем не менее резюмирует Беленькая в своей публикации. Это, по её словам, дает экономике гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям внешних условий.