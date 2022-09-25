Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растёт инфляция, цены на продукты и топливо, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению Сийярто, санкционная политика бесполезна, когда ограничения «более болезненны для вас самих, чем для их объекта». Глава внешнеполитического ведомства Венгрии призвал отказаться от идеологии и политики, чтобы посмотреть на вещи профессиональным взглядом, с точки зрения физики и математики. Изучая последствия антироссийских санкций под таким углом, становится очевидным, что эта затея оказалась крайне вредна именно для Европы.

«А у венгров есть яйца! Радостно знать, что не всех ещё в Европе отформатировало ЛГБТ», — написала Маша К.

Многие пользователи порадовались за венгров, ведь среди их руководства есть достаточное количество сильных и разумных политиков, чтобы не уподобляться соседям, а следовать суверенной политике.

«Венгры уже который раз честно и открыто говорят о последствиях, но их игнорируют. Правда глаза колет», — указывает Фома Х.

«Венгры наконец-то открыли глаза, перестают прыгать под дудку США. Они понимают, что если они продолжат вводить санкции, то их страны больше не станет, а жить они хотят», — поделилась своим мнением Милена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё, о чём говорит Сийярто, на Западе прекрасно знают, но с той участью, которая им уготована, ничего поделать не могут.

«Все европейские лидеры признают, что столкнулись с беспрецедентным кризисом. Но лишь части хватает совести признать, что всему виной антироссийские санкции», — пишет Татьяна П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Мы несколько раз предупреждали Европу о последствиях таких санкций, так что пусть теперь сами ищут выход из сложившейся ситуации. А венгры молодцы, успели соскочить с этого поезда, мчащегося в пропасть», — подметила Елена З.

Часть людей полагает, что с приходом зимы в Европе случится экономический коллапс. Другие же уверены, что холодный период Европа переживёт, но ей всё равно придётся ответить за соучастие в преступлении на территории бывшей УССР.

«Санкционный бумеранг прилетает в Европу. Скоро в хранилищах пропадет газ и будет коллапс», — предрекает Богдан Г.

«Колоссальный вред у них начнётся попозже, когда придётся отвечать за поддержку нацизма», — считает Леший Б.

«Закончилась сытая и беззаботная жизнь европейцев, которые всеми силами старались угодить американцам», — указывает Честь И.

Нашлись и те, кто уверены, что за всеми проблемами Европы стоит Америка, жаждущая утопить своего ближайшего конкурента.

«Антироссийские санкции повлияли негативно на Европу. А кто их заставил вводить? США. Именно Америка добивается ослабления других стран, они хотят сохранить своё мировое господство. Вот настолько их эго раздуто!» — пишет Виктория Ч.

«Зато у каждого европейца теперь есть свой беженец с [территории бывшей УССР], которого надо кормить», — отметил Em E.

Напомним, 24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости о том, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растёт инфляция, цены на продукты и топливо.