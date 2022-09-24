Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что в России — колоссальный штат сотрудников различных силовых ведомств, даже половина которых «снесёт любую западную армию», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Глава Чечни отметил, что помимо резервистов у Российской Федерации есть ещё одно мощное оружие — огромный штат силовых ведомств, чьи сотрудники пребывают в хорошей физической форме и владеют навыками обращения с оружием. Кадыров насчитал порядка пяти миллионов силовиков в России, которые, если Родина попросит их взять оружие в руки, «снесут» любую западную армию. Более того, даже половины из них хватит, чтобы одолеть любого врага, не прибегая даже к помощи резервистов из числа гражданских.

«А зачем тогда мобилизовать гражданских, если хватит силовиков?» — спрашивает Илья К.

Многие пользователи поддержали настрой Кадырова. Граждане считают, что намного больше сотрудников силовых ведомств могут принять участие в спецоперации и помочь стране достичь всех поставленных целей на территории бывшей УССР. Но нашлись и те, кто полагает, что тыл при таком стечении обстоятельств может начать рассыпаться.

«Без силовиков, которых вывезут на фронт, в тылу начнётся чёрти знает что. Нет уж. Пусть выполняют свой долг внутри страны, чтобы тут беспорядка не было. Армия — это армия, совсем другая вещь, у неё совершенно иные задачи», — считает Андрей Б.

Некоторые комментаторы начали спорить о том, а правда ли Россия настолько мощная, что никакая держава мира не представляет для неё существенную угрозу.

«Поэтому и НАТО вообще для нас не угроза. Особенно после санкций они стали ещё беднее», — поделился своим мнением Измаил Г.

«НАТО и Киев показали, что они не лыком сделаны, наскоком их не одолеешь. К тому же Киев может себе позволить трупами своего оппонента забрасывать, а мы нет. Мы же не нацисты, в конце концов. Запад — страшная для России угроза. Принижать их мощь — закладывать мину под наше же государство, которое может пойти в шапкозакидательскую атаку, после которой от нашей страны ничего не останется. Головой думать надо», — призывает Алексей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отдельные граждане уверены, что Россия только тогда сможет «снести» любую армию Запада, если внутри нашей страны вновь появится объединяющая идеология, которая позволит изжить все потребительские извращения в обществе.

«Страны НАТО (с марионеточным Киевом) если и имеют преимущества местами, то в плане техники (не всей конечно, а, например, установок по типу HIMARS. И надо честно признать, что у нас есть недоработки, недостатки в этой области. Так как, опять же, страна жила потребительством из-за западной вредоносной идеологии. Равнодушие на всех уровнях, неизбежно сказавшееся и на оборонной промышленности. Поэтому пора всё восстанавливать, возвращать идеологию, отказываться от потребительства и благоговения перед Западом. У нас теперь с ним война», — отметил Иван Е.

Напомним, 24 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что в России — колоссальный штат сотрудников различных силовых ведомств, даже половина которых «снесёт любую западную армию».