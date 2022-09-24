Киевский режим 23 сентября принял решение лишить иранского посла в Киеве аккредитации и сократить численность персонала дипломатического представительства Ирана. Причина — неподтвержденные сообщения о поставках Российской Федерации иранского вооружения. Доказательств того, что указанные поставки вооружения российской стороне имели место, не приводится.

Виллем ван Мирис. Аллегория гнева (фрагмент)

Читайте также: Киев лишит посла Ирана аккредитации из-за якобы поставок оружия России

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Ирану скорее всего действия киевского режима безразличны. Иные отметили, что по логике киевского режима, Россия должна выслать дипломатов тех стран, которые вооружают киевских нацистов. Были и те, кто указал на то, что в Киеве оперируют двойными стандартами, согласно которым вооружать ВСУ — это «нормально», а помогать России — «нет».

«Сейчас все граждане Ирана рыдают», — иронизирует Alla.

«Так нам тогда всех европейских послов и англосаксов надо аккредитации лишать», — добавила Алиса.

«Может пора России всех, кто поставляет оружие на [территорию б. УССР], выгнать?» — спросил один из участников обсуждения.

«Главное, чтобы Иран не воспринял это всерьез», — смеется Алексей.

«Все, что они могу сделать, — кого-то лишить аккредитации», — добавила Vera.

«Ага, что Ирану важней — ресурсы и сила России или безвольная злоба [киевского режима]?.. Думаю, ответ очевиден…» — отметил Derden.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

«США, Германия — могут, а Иран — нет? Почему? Или опять это другое?..» — смеется Aleks S.

«А Иран так расстроился, так расстроился!» — шутит Дмитрий Д.

«Ирану плевать на дрессированную собачку США», — отреагировала Лана Б.

«Иран просто в растерянности. Как они будут теперь?!» — пошутил один из участников обсуждения.

«Давайте с Ираном ещё испортите отношения…» — с сарказмом призвал Homer Simpson.

«Неужели?! А поддержка Западом и Штатами [киевского режима] — это другое?!» — спросила Ната.

«Это истерика», — прокомментировал Sauronus.

«Я, конечно, все понимаю, но не понимаю, почему покупать оружие у Ирана — это зрада (предательство — О. П.), а прокачивать через свою страну газ за рубли — не зрада? Ну это же выходит, что [киевский режим] спонсирует Россию?» — задумался Г. С.

«Испугали ежа голой *опой», — смеется Irina.

«Причем официально о поставках вооружения Ирана информации нет», — в свою очередь подчеркнул Roman.