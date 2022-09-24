Информация, согласно которой жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьер-министра страны Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством в случае отключения Россией прибалтийских стран от своей энергосистемы, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Петрус ван Шендель. Разговор при свечах (фрагмент)

Один из торговцев признался порталу, что благодаря заявлению премьер-министра Эстонии у него подскочили продажи электрогенераторов. Граждане, услышав о возможных перебоях с электроэнергией, не стали рисковать, а начали готовиться к самому худшему сценарию развития событий.

«Какого чёрта эти фашисты до сих пор подключены к ней?!» — возмущается Александр С.

Многие пользователи искренне удивились тому, что Эстония до сих пор покупает у ненавистной ей России электричество. Более всего люди удивились тому, что сама Россия позволяет русофобной Эстонии покупать у себя это самое электричество.

«Крутые эстонские воины испугались? А кто же будет отстаивать границы НАТО на двухкилометровом участке эстонского фронта?» — задаётся вопросом Алексей Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что эстонские власти ведут крайне непоследовательную политику, продолжая одновременная хаять Россию и покупать у неё же электричество.

«Так им самим надо отключиться от России. Как можно хоть что-то у нас брать? Отсутствие принципиальной позиции», — отмечает Марья М.

Часть людей полагает, что премьер-министр Эстонии вселила страх в своих граждан своим неаккуратным заявлением.

FinnishGovernment Кая Каллас

«Не только Россию без конца пугают, но и своих граждан. Вошли во вкус. Вечные страдания, своими руками сделанные», — пишет Надежда К.

«И правильно делают, пусть боятся. С такими русофобными действиями велика вероятность, что они без наших энергоресурсов и электричества надолго останутся», — предупреждает Лариса А.

Ряд пользователей указывает на то, что без российского электричества Эстонию будут ждать большие проблемы, которые усугубятся скорым наступлением заморозков.

«Зима близко. Пора им переименовываться в «Прибалтийские вымираты», — считает Валерия Д.

«Не зря испугались. Повезёт только тем счастливчикам, которые первыми успеют приобрести кизяковые генераторы. Можно посоветовать ещё скупать утеплители! Это надёжнее. Пока никто об этом не узнал, и они есть в наличии. Утепляйте стены домов, крыши, полы, меняйте окна на тройные стеклопакеты, устанавливайте на всякий случай место под буржуйки. Хоть как-то, но можно будет прожить в суровую зиму», — написал Димка Н.

Нашлись и те, кто не думает, что Россия откажется продавать эстонцам свою электроэнергию, а сами эстонцы вряд ли откажутся от столь привлекательного предложения.

«А зря они переживают. Несмотря на все выпады против России, после всех снесённых памятников воинам-освободителям, даже после того, как Эстония приняла у себя киевскую террористку, торговые отношения с этой русофобской страной Москва не разорвала. И сейчас не разорвёт, потому что кому-то очень выгодно дружить с фашистами», — подозревает Антон Ф.

Напомним, 23 сентября портал эстонского государственного телерадиовещания ERR опубликовал материал, согласно которому жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьер-министра страны Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством в случае отключения Россией прибалтийских стран от своей энергосистемы.