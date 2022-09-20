Объявленная в России частичная мобилизация стала одной из ключевых тем обсуждения в Telegram. В популярных каналах уже публикуют видео с первыми патриотами России, которые из военкоматов отправляются на пункты сбора, где их ждет обучение перед направлением в войска. Другие ТГ-сообщества размещают у себя на страницах рекомендации к тому, как лучше подготовиться к военной службе. Другие подробно информируют о процессе мобилизации в том или ином регионе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Примечательно, что значительная часть граждан из 300 тысяч тех, кто подлежит мобилизации, не стали дожидаться, пока им вручат повестку, и сами пришли в военкомат.

«Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Тем временем ТГ-каналы начали размещать видео проводов мобилизованных защитников отечества из разных регионов. Многочисленные ролики как нельзя лучше показали, насколько спокойно проходит процесс сборов в войска. Многочисленные провожающие желали мобилизованным воинам удачи и скорейшего возвращения с победой, но нигде на них не было ни паники, ни истерик. Отвечая на наиболее популярные вопросы жителей России, телеграм-каналы опубликовали разъяснения Министерства обороны РФ относительно того, какие категории граждан подпадают под частичную мобилизацию.

«Минобороны опубликовало разъяснения по мобилизации. В соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа», — сообщил телеграм-канал «Два майора».

ИА REGNUM Порядок призыва на службу

В свою очередь телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z» со ссылкой на Минобороны перечислил военно-учетные специальности (ВУС), которые планируется привлекать в первоочередном порядке.

«В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. В приоритете — военно-учетные специальности, а не воинские звания. Призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. У каждого региона своё задание по частичной мобилизации, квот нет», — сообщил автор поста.

Особое место в этой дискуссии заняли меры социальной поддержки мобилизованных граждан. Здесь нужно отметить, что на данный момент прорабатывается целый спектр льгот и преференций для мобилизованных лиц. В частности, за ними планируется сохранить рабочие места, а государство возьмёт на себя оплату их ипотеки. По крайней мере, такие меры сейчас находятся на стадии проработки.

«Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — сообщил телеграм-канал «Правительство России».

Вслед за федеральными органами власти свой вклад в поддержку мобилизованных граждан решили внести и региональные. В ряде субъектов РФ было принято решение ввести дополнительные выплаты призванным на службу жителям.

«Крым — единоразовая выплата 200 тыс. рублей. Москва — повышенное денежное содержание мобилизованных (Ежемесячно по 50 тыс. рублей, 500 тыс. рублей в случае легкого ранения, миллион в случае тяжелого. Три миллиона получат семьи погибших», — сообщил телеграм-канал «Два майора».

В целом же ситуацию у военкоматов в крупнейшем городе России — Москве достаточно точно описал телеграм-канал Mash, который пообщался с получившими повестку жителями столицы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

«Мобилизованные мужчины в Москве всё приходят к военкоматам. Почти все говорят — увидели повестки в почтовых ящиках и пришли сами. Чувствуют себя уверенно и вовсе не нервничают. Разве что расставания со вторыми половинками даются эмоционально. Возраст у всех разный, как и опыт. Кто-то — бывший морпех, которого не брали на операцию в Сирию. Кто-то был оператором-наводчиком БМП, а кто-то был старшим сержантом внутренних. Все они проходили срочную службу», — рассказал автор поста.

Примечательно, что среди мобилизованных жителей столицы присутствуют люди разного возраста и профессий. Есть среди них и те, кто относительно недавно стал гражданином России, но, получив повестку, незамедлительно явился в военкомат, чтобы отдать долг своей новой Родине. Об одном из таких рассказал телеграм-канал Readovka.

«В Москве получили повестки курьеры из Яндекс. Еды и Delivery Club — скоро они отправятся отдавать долг новой Родине. Военкор Readovka встретил возле одного из военкоматов Москвы уроженца Киргизии — курьера Delivery Club, которому пришла повестка. Он гражданин России, отслужил в армии, имеет военный билет, годен к службе и попадает в первую волну мобилизации. По его словам, также и другие его собратья получили повестки. В ближайшее время вчерашних мигрантов (сегодняшних призывников) отправят на сборы, а уже оттуда в места непосредственно расположения их частей. Ну что, товарищи бойцы, кто доставит снаряд за 5 секунд?» — написал автор поста.