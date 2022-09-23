Французский президент Эммануэль Макрон не может пояснить действия президента России Владимира Путина на территории бывш. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — заявил Макрон в интервью CNN.

Заявление французского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутили слова французского лидера.

«Она обиделась. [Путин] её игнорирует», — иронизирует Инна.

«Крыша от недостатка газа поехала?» — иронизирует Alex V.

«Ну тупой. Это, по ходу, в ЕС и США ковид мозги съел», — добавила Катерина.

«Обижен, что Путин с ним не стал говорить в очередной раз», — прокомментировала Любовь Л.

«Ну… ему надо же что-то сказать… Вот и сказал, что можно было. Ничего нового», — добавил «Физкульт Привет».

«Придурок, ты месяцами с Путиным говорил и так ничего не понял?» — в недоумении Татьяна.

«Макрон, это тот же Зеленский… Что написали, то и сказал, а когда экспромт, тогда вот так…» — прокомментировала Инга.

«Ни один из западных «лидеров» не способен сказать правду, сказать, что они развязали войну с Россией, они ничтожны, поэтому им никогда не победить», — пишет Leo.

«Тяжёлый случай… И эти люди правят странами?» — не понимает Елена Г.

«Господи. Если он не может этого объяснить, значит, ума не хватает на это. Если человек не может победить в равном споре, в ход идут унижения, оскорбления, принижения оппонента. Чистая психология…» — добавила Anna I.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«А вы говорите, Зеленский — клоун. Вон какой придурочный у французов», — смеется Anna.

«У Макрона просто не хватает духа и мужества публично признать, что он всё это время был подконтрольной американской шавкой, выбирая заведомо разрушительные для своей страны и своего народа решения. Ему гордость и чувство собственной важности не позволяют признать это перед своим народом, поэтому пытается выкручиваться, как уж, продолжая разваливать экономику Франции в угоду заокеанскому хозяину», — считает Anastasia N.

«Значит, дурак, если не понимает…» — добавил Михаил В.

«Пусть он сначала своим действиям найдёт рациональное объяснение, а потом вякает, урод лицемерный!» — не выдержала shuma1961.

«Ещё бы он признал. Выглядело бы странно: да, Путин прав, мы… обстреливаем Донбасс, убиваем мирных, хотим ослабить Россию, но всё равно будем продолжать», — отреагировала Ия.

«Когда его французы на вилах вынесут из Елисейского дворца, он также будет говорить, что просто ничего не понимал, что происходит и что с этим делать», — добавила Дарья.

«Не политик, а тряпка половая», — написала Ирина Ш.

«Прикидывается дурачком, «не может он найти рационального объяснения», тварь. Покажите ему трупы разорванных людей [в Донбассе] крупным планом… тем оружием, которое эта мразь поставляет», — не выдержала Мила.

«У него есть «Твиттер»? Там можно его пригласить в Донецк? С фотографиями тех, кто его уже там не встретит, с датами смерти», — подытожила Ирина.