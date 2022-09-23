Сеть: «Значит, дурак» — Макрон не может объяснить действия Путина в б. УССР
Французский президент Эммануэль Макрон не может пояснить действия президента России Владимира Путина на территории бывш. УССР.
«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — заявил Макрон в интервью CNN.
Заявление французского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутили слова французского лидера.
«Она обиделась. [Путин] её игнорирует», — иронизирует Инна.
«Крыша от недостатка газа поехала?» — иронизирует Alex V.
«Ну тупой. Это, по ходу, в ЕС и США ковид мозги съел», — добавила Катерина.
«Обижен, что Путин с ним не стал говорить в очередной раз», — прокомментировала Любовь Л.
«Ну… ему надо же что-то сказать… Вот и сказал, что можно было. Ничего нового», — добавил «Физкульт Привет».
«Придурок, ты месяцами с Путиным говорил и так ничего не понял?» — в недоумении Татьяна.
«Макрон, это тот же Зеленский… Что написали, то и сказал, а когда экспромт, тогда вот так…» — прокомментировала Инга.
«Ни один из западных «лидеров» не способен сказать правду, сказать, что они развязали войну с Россией, они ничтожны, поэтому им никогда не победить», — пишет Leo.
«Тяжёлый случай… И эти люди правят странами?» — не понимает Елена Г.
«Господи. Если он не может этого объяснить, значит, ума не хватает на это. Если человек не может победить в равном споре, в ход идут унижения, оскорбления, принижения оппонента. Чистая психология…» — добавила Anna I.
«А вы говорите, Зеленский — клоун. Вон какой придурочный у французов», — смеется Anna.
«У Макрона просто не хватает духа и мужества публично признать, что он всё это время был подконтрольной американской шавкой, выбирая заведомо разрушительные для своей страны и своего народа решения. Ему гордость и чувство собственной важности не позволяют признать это перед своим народом, поэтому пытается выкручиваться, как уж, продолжая разваливать экономику Франции в угоду заокеанскому хозяину», — считает Anastasia N.
«Значит, дурак, если не понимает…» — добавил Михаил В.
«Пусть он сначала своим действиям найдёт рациональное объяснение, а потом вякает, урод лицемерный!» — не выдержала shuma1961.
«Ещё бы он признал. Выглядело бы странно: да, Путин прав, мы… обстреливаем Донбасс, убиваем мирных, хотим ослабить Россию, но всё равно будем продолжать», — отреагировала Ия.
«Когда его французы на вилах вынесут из Елисейского дворца, он также будет говорить, что просто ничего не понимал, что происходит и что с этим делать», — добавила Дарья.
«Не политик, а тряпка половая», — написала Ирина Ш.
«Прикидывается дурачком, «не может он найти рационального объяснения», тварь. Покажите ему трупы разорванных людей [в Донбассе] крупным планом… тем оружием, которое эта мразь поставляет», — не выдержала Мила.
«У него есть «Твиттер»? Там можно его пригласить в Донецк? С фотографиями тех, кто его уже там не встретит, с датами смерти», — подытожила Ирина.