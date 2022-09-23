Участвует ли Запад в конфликте на территории б. УССР? Чиновники из США и Евросоюза утверждают, что нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН об отсутствии иллюзий о том, что сегодня российским войскам противостоят «не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина коллективного Запада».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«И в режиме реального времени с использованием самолётов, кораблей, спутников НАТО снабжает разведданными вооруженные [формирования киевского режима] и науськивает их на то, что Россия должна быть разгромлена на поле боя и лишена в качестве наказания любого суверенитета», — сказал министр.

Киевский режим существует исключительно на стероидах финансовой и военно-технической поддержки извне. Но есть и прямая военная помощь — наёмники. Иностранные граждане в качестве добровольцев или сотрудников частных военных компаний сидят в окопах, стреляют из артиллерии или ПТРК.

Из открытых источников известно, что в конфликте задействованы девять ЧВК из шести стран. Это личные армии, юридически не связанные с правительствами своих государств. Огневую поддержку неонацистам оказывают четыре американские ЧВК — Academi, Greystone Ltd, Kellogg, Brown and Root, а также Amentum.

ЧВК Academi в прошлом называлась Blackwater, это самая крупная и самая известная американская частная военная компания.

(сс) jamesdale10 Вертолёт Blackwater OH-6 с сотрудниками на борту

Greystone Ltd — ставшее самостоятельным подразделение Blackwater, сформированное из наёмников из разных уголков мира.

Kellog, Brown and Root — это ЧВК, связанная с американскими промышленниками и строителями. В её специализацию входит тыловая поддержка войск, логистика, инженерные решения, восстановление и модернизация объектов инфраструктуры. Имеет, в том числе, совместные проекты с НАСА.

Amentum — недавно сменившая владельцев DynCorp, основанная как авиационная компания, поддерживающая проведение лётных операций. Помимо прочего, занимается разведкой и наставничеством. DynCorp обслуживала интересы армии США в десятке горячих точек.

Пятой американской ЧВК можно считать Northbridge Services Group, формально зарегистрированную в Доминиканской Республике и уже давно имеющую интересы в Киеве. Фирма помогает правительствам бороться с терроризмом и наркотрафиком, при этом регулярно попадает в скандалы. Например, предлагала похитить президента Либерии Чарльза Тейлора.

Помогает Киеву G4S из Великобритании. Что это за компания, говорит хотя бы её численность — около 550 тысяч сотрудников только по официальным данным. Для понимания, это в несколько раз больше, чем все военнослужащие в армии Великобритании. ЧВК оказывает и гражданские услуги в сфере безопасности, поэтому не весь её штат состоит из военных. Однако дефицита в боевиках и головорезах она не испытывает.

Другой помощник неонацистов — Asgaard German Security Group из Германии. Её наёмники сражаются по всему миру, в том числе на стороне непризнанного президента Сомали, что вызвало бурную реакцию в ФРГ. Немецкие власти демонстративно дистанцируются от ЧВК, что не мешает фирме успешно действовать.

Польская ASBS Othago давно хозяйничает на территории б. УССР, ещё до начала спецоперации она взаимодействовала с ВСУ в Донбассе. В числе прочего компания занимается радиоэлектронной разведкой и IT.

В сентябре появились новости о том, что на территорию бывш. УССР переброшены сотрудники турецкой ЧВК SADAT, всего до сотни человек. Как известно, данная ЧВК подконтрольна турецким властям и активно задействована в Сирии и Ливии. Боевиков из дружественной России страны, по данным источников, впервые задействовали в Харьковской области.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Также ВСУ помогают два формирования, сформированные из граждан западных стран — «Нормандский батальон» и «канадский» батальон. Граждан из бывшего СССР набралось сразу на пять подразделений — «Грузинский легион», белорусский «Полк имени Кастуся Калиновского» и три формирования, якобы имеющие чеченское происхождение. Все иностранные батальоны и полки входят в так называемый «Интернациональный легион», созданный в феврале 2022 года.

Итого — 16 иностранных формирований. Впрочем, Киеву помогают не только частные армии, но и регулярные соединения стран НАТО. Боевиков ВСУ тренировали инструкторы из США, Великобритании, Италии, Норвегии, Дании, Канады, Латвии и Франции. На территории б. УССР Запад развернул сеть учебно-тренировочных центров. Они действовали во Львовской области, Авдеевке, Артёмовске, Волновахе, Станично-Луганском районе, Киеве, Киевской области, селе Новоайдар, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, личный состав которой попал в плен в Мариуполе, девять раз участвовала в совместных учениях с НАТО. А боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходили обучение под контролем инструкторов стран НАТО.

Только в публикациях СМИ обнародованы личные данные 23 зарубежных специалистов различного ранга, работавших с личным составом ВСУ. Однако общее число военных инструкторов в войсках киевского режима исчисляется сотнями человек. В последние месяцы в Великобритании проводится массовая подготовка солдат ВСУ, всего прошли обучение порядка 10 тыс. боевиков.

Боец российского подразделения с позывным Ветер рассказал, что опыт конфликтов в Сирии, Афганистане или Чечне в столкновениях на территории б. УССР «не котируется вообще никак». По его мнению, это совершенно другое, но люди быстро учатся.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем, по сути, против всего мира, потому что здесь, на [территории б. УССР], люди, которые стоят против нас, они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ… не ВСУ… здесь также и наёмников хватает из различных стран», — сказал боец.

Российские войска (которыми вскоре могут стать подразделения ДНР и ЛНР) рассчитывают только на свои силы, если не считать единичных иностранных добровольцев в войсках Донбасса. Очевидно, что сейчас перед командованием стоит вопрос: а не пора ли ответить на иностранное вмешательство в конфликт?

Например, в Китае имеются десятки частных военных компаний, выполняющих задачи прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке. Сильные армии есть у КНДР, Ирана и Венесуэлы, с которыми у Москвы отличные отношения. Также у России есть опыт в подготовке бойцов в Сирии и странах Африки. И есть откуда брать добровольцев.

Первым шагом пока можно считать начало набора контрактников из числа иностранных граждан в миграционном центре «Сахарово» в Москве.