НАТО хочет присоединиться к территории б. УССР, контролируемой киевским режимом. Соответствующее заявление 22 сентября сделал глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба в кулуарах Совбеза ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя стремление киевского режима вступить в Североатлантический альянс, представитель Киева сказал, что теперь НАТО хочет присоединения к территории, контролируемой киевским режимом.

«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к [бывшей УССР]», — отметил он.

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что НАТО уже ведет военные действия на территории бывш. УССР своим оружием, инструкторами и наемниками. Были и те, кто с сарказмом указал на то, что НАТО действительно «присоединится» к бывш. УССР — исчезнет вслед за киевским режимом.

«В каком мире они живут, люди добрые?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Это какое-то другое НАТО? Не то, что чужими руками любит воевать», — задумалась «Гайка».

«А НАТО в курсе? Они там все обо*раные и так сидят», — добавил Kirill B.

«НАТО — не самоубийцы», — прокомментировал Aleksandr.

«Присоединиться к государству, которое потихоньку исчезает», — добавил Лапин.

«А разве ещё нет? Там их влияние, деньги, инструкторы, оружие, наёмники, этого мало? Сами [представители киевского режима] давно ничего не решают», — отметила Nadia S.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Господи, что он курит? Такой придурок! Уверовал в свою исключительность», — не выдержала Елена.

«Вы и так — войска НАТО, теперь-то хотя бы прекрасно знаем, против кого военные действия. Вам спасибо только за то, что маски поснимали», — комментирует один из участников обсуждения.

«Что это было?» — не понимает Елена.

«Я думаю, НАТО уже жалеет, что вообще какое-либо участие приняла в этом конфликте», — добавил Drongik.

«Вот сейчас как раз [НАТО] и не хочет [присоединяться к бывш. УССР]», — подчеркнул Георгий Б.

«НАТО сейчас нервно хихикает, дорогой», — добавил Tigger.

«Да сто процентов. Сначала [бывш. УССР] не станет совсем, а потом и НАТО — тоже», — с сарказмом отреагировал Евгений.

«Самое ужасное, что он ничего не придумывает. Что ему говорят, то и он говорит. Ту часть, которая останется от [бывш. УССР], обязательно примут в НАТО», — подытожила Ирина.