В отличие от США Европа зимой окажется в очень трудной ситуации. Соответствующее заявление 22 сентября сделала глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа и США

Американский министр уточнила, что из-за роста цен на энергоносители Европа зимой столкнется с энергокризисом, однако данная ситуация незначительно скажется на экономике Штатов.

«Мы видим, как в Европе взлетели цены на энергоносители, и для них это обернется очень тяжелой зимой. Мы здесь даже в близкой степени не подвергнемся ничему подобному», — отметила она.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что устранение конкурента (Евросоюза) и является целью США, чего они успешно добиваются.

«Как будут жить колонии в Европе, хозяина не особо волнует», — отреагировал Николай.

«Сейчас прочёл, что весь европейский промышленный бизнес начал перетекать в США. Как раз происходит то, чего и добивались американцы», — отметил Евгений.

«Ну как бы дружба — дружбой, а зимой — каждый сам за себя», — с сарказмом добавил Rim S.

«Американцев всегда волнует только собственная задница. В этом их национальная идея…» — пишет один из участников обсуждения.

«Давно уже понятно, что США хотят устранить конкурента», — отреагировал Алексей.

«Газа нет, но вы держитесь», — смеется Бика А.

«Ну вот, что и требовалось доказать. Подталкивали Европу к конфликту, а сами в сторонке будут», — прокомментировал Drongik.

«Осталось дождаться в этом году самой холодной зимы за последние 50 лет», — не без сарказма отреагировал Boris.

«Ну естественно, зажгли костер, и теперь задача подкидывать дров в топку, чтоб дольше горел и ослаблял Европу, Россию… А они в стороночке будут наблюдать. И неважно, кто победит, главное чтоб костер горел как можно дольше…» — написал Никита М.

nato.int Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. 2022

«Штаты будут воевать до последнего европейца», — добавил Sergey M.

«А в Европе в холоде, может, мозги, наконец, включатся», — с сарказмом прокомментировала Татьяна.

«Без лоха — жизнь плоха!» — отметил Vassya.

«Ну чего Штаты добивались, то Европа и получит», — пишет Gemini.

«Как красиво Америка «сделала» Европу. Браво… Так надо поступать с сателлитами…» — отреагировал E La.

«Плохо быть холопом США. Холодно. Голодно. И стыдно…» — не без сарказма отметил Аркадий Г.

«Американцы фактически открытым текстом озвучивают свои цели пустить Европу по миру. Россию, конечно, хотелось бы тоже, но с Европой получается даже с опережением плана», — прокомментировал Андрей Н.

«Да-да. Так хорошо помню, как Байден Европе говорил: зачем российские энергоносители, я вас обязательно выручу… Европа сейчас должна себя чувствовать выброшенной салфеткой, если не сказать больше», — отреагировала Ольга К.

«Рады теперь, что у их союзников будет веселая зима. Как это по-американски», — заметила Designcannes.

«Америка, как всегда, выезжает из кризиса на плечах Европы…» — подытожила Агния.