Банк Англии поднял ключевую ставку с 1,75 процента до 2,25 процента. Это далеко не первый раз в 2022 году, когда ключевая ставка в Британии поднимается, при этом такой высокий процент последний раз видели 14 лет назад. Летом центральный банк Англии предупреждал, что в стране наступит период рецессии. С поднятием ключевой ставки сейчас эксперты не исключают, что рецессия уже наступила.

Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

Прогнозируемого роста экономики с июля по сентябрь не произошло, зато теперь в стране кризис, сравнимый с 2008 годом, и инфляция на уровне, которого не видели последние 40 лет. Теперь прогнозируют еще большее увеличение цен, несмотря на то, что правительство собирается установить потолок цен на энергию.

В комментариях отметили, что консервативное правительство окончательно потеряло контроль над экономикой в Великобритании и специально вводит британские семьи в состояние нищеты.

«Правительство тори больше не контролирует экономику. Они вкладывают такие огромные необеспеченные суммы в займы, они повышают стоимость ипотеки для всех. Их безответственный подход создает непосредственный риск для многих семей», — написал @RachelReevesMP.

Часть пользователей отметила, что сейчас людям нужны деньги, но государство фактически их отбирает, потому что платежи по кредитам увеличиваются, а проценты по вкладам — нет.

«Сегодня ваши расходы по ипотеке увеличиваются на самый большой процент за 14 лет, при этом ценность ваших сбережений падает в самом быстром за 40 лет темпе», — прокомментировал @BeckettUnite.

«Смешно смотреть, как ключевая ставка растет, а банки показательно повышают ставки по ипотеке и другим потребительским кредитам, но и эти же банки продолжают платить практически нулевые проценты по сбережениям и вкладам», — отметил @JuddLegum.

Многие пользователи рассказали, что из-за поднятия ключевой ставки им придется платить по ипотеке примерно в два раза больше, чем когда они ее взяли.

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«Ипотека у моих родителей увеличилась за последние 12 месяцев. Это их покалечит», — написал @LaszloSean.

Ряд комментаторов боятся, что новое правительство не снизит ключевую ставку, не снизит налоги и продолжит наживаться на работающих людях.

«Вообще, это уже не смешно. Авиакомпании сделали это около 10 лет назад. Когда цены на топливо взлетели, они придумали доплату за багаж, но ее так и не отменили, когда цены вернулись в норму. Тут будет так же», — предположил @LouCorradi.

Часть пользователей считает, что Банк Англии не справляется со своей задачей и предпринимает неправильные шаги, потому что ключевая ставка в стране поднималась уже около семи раз, а уровень инфляции продолжает расти.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

«Ключевая ставка — это элемент на стороне спроса, а большая часть британской инфляции связана с повышением цен на импорт, на топливо, на еду и другие предметы потребления, которыми торгуют в долларах. Повышение ключевой ставки только поддерживает фунт. Но, к сожалению, у фунта намного больше проблем, чем ключевая ставка может решить», — считает @jezobrien.

«Это должно было быть увеличение на 0,75 процента, как предполагали многие экономисты. Но Банк Англии в очередной раз положился на Вестминстер, и теперь давление на фунт увеличится еще больше. Вот к чему привела самостоятельность Банка Англии. Они не справляются с регулированием ключевой ставки уже несколько лет подряд», — добавил @DominyRichard.