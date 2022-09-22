Заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева о том, что Донбасс и другие освобождённые территории бывшей УССР после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ с любым российским оружием, включая стратегическое ядерное, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Нападение на Россию — это билет в один конец для всего человечества», — считает Евгений Г.

Многие пользователи считают, что размещение ядерного оружия на обретённых Россией территориях позволит местным жителям быть уверенными в том, что на их голову больше никогда не будут падать снаряды.

«Если на нас полетит ядерная боеголовка, то ответ не заставит себя долго ждать», — уверен Устин Б.

«Запад должен уже зарубить на носу, что гнать на Россию дальше будет означать, что весь мир в труху!» — написал Алексей М.

«Всё правильно! Зачем нужен этот мир без русских и России? Его просто не станет. А вот согласны ли сытые европейские страны сдохнуть за интересы США — это вопрос», — подметил Алексей Д.

«Ядерное оружие — это сигнал сдерживания для других стран. Надеюсь, Запад услышал предупреждения Путина и Медведева. Давайте не будем мир пугать», — пишет Максим К.

Некоторые комментаторы отмечают, что из западного оружия уже подвергается обстрелам приграничные территории России, включая населённые пункты в Белгородской области, а значит, Запад не испугается ядерного оружия в освобождённых регионах бывшей УССР.

«Медведев изо всех сил пытается убедить Запад, что уж на этот раз мы точно бахнем. Пока что не убедило наших врагов, они не отступили», — указывает Максим П.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Опять понты колотят. Наши по вражескому центру принятия решений ударить-то не могут, только словами бросаются. Неудивительно, что предупреждения, даже такие суровые, не воспринимаются нашими оппонентами всерьёз. Кремль много говорит, но мало делает. Это и подвергает нашу страну серьёзной опасности. Американцы ведь действительно могут дёрнуться в нашу сторону», — написал Вадим Ш.

Часть людей полагает, что для применения ядерного оружия нужна сильная воля. Именно по отношению к воле и её силе в стране российского руководства возникают вопросы у патриотически настроенных граждан.

«Столько наговорили и как верить? Где удары по центрам принятия решений? Почему обменяли нациков, хотя обещали, что ни за что не будет обмена? Зачем было говорить о том, что спецоперация у нас в шоколаде и всё идёт по плану, а затем частичную мобилизацию начинать? У нас патриоты-то всё меньше и меньше верят в такие заявления, а наши враги и подавно», — отметила Регина З.

Напомним, 22 сентября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что Донбасс и другие освобождённые территории бывшей УССР после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ с любым российским оружием, включая стратегическое ядерное.