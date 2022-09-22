Совместное заявление глав министерств иностранных дел Европейского союза, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, о том, что Евросоюз введёт новые санкции из-за референдумов на освобождённых территориях бывшей УССР по вхождению в состав России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Речь идёт не только о персональных ограничениях, но и о секторальных: в отношении России, её руководства и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Боррель в придачу к тексту этого документа снабдил свою речь прямой угрозой в отношении России за её участие в организации народных голосований на освобождённых территориях бывшей УССР.

«Завыли черти. Собаки лают, караван идёт», — пишет Евгений С.

Многие пользователи не были удивлены, что Евросоюз вновь попытается отработать проверенную схему: чтобы ни случилось, вводи против России санкции.

«От действующих санкций Европа уже очнулась?» — спрашивает Светлана П.

«Даже любопытно, что это за новые «ограничения» будут. Что ещё придумают эти сказочники?» — интересуется Светлана Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что антироссийские санкции по своим объёмам уже многократно превысили любые разумные пределы.

«Они себе уже так расширили эти санкции! Есть опасение, что порвутся», — отметил Дмитрий Ф.

«ЕС расширит. Как бы не лопнуть им от расширения. Урсула расширитель не в том месте использует», — считает Ольга К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Они там, как безумные. Крышу несёт. Ну что от этих санкций поменяется? Как будто мы решение поменяем. Как же, пофиг вообще. Пусть вводят. Какая разница. Пугать нас нет смысла», — написал Тимофей М.

Часть людей полагает, что России, что эти санкции, что любые другие не нанесут никакого вреда, потому что наша экономика уже успела переориентироваться на новые рынки сбыта.

«А что нам их санкции вообще, если мы с другими уже активно торгуем? На Европу нам плевать с высокой колокольни», — указывает Кролик П.

«Пусть эти санкции засунут себе… в одно место. Из-за чего такой вой? Конечно, ЕС переживёт зиму: в малоотапливаемых домах, не очень хорошо вымытые и обедневшие. Но и Россия переживёт. Ничего страшного не случилось. На моря заграничные не поедешь? Машину импортную не купишь? Картой не сможешь расплатиться? Ах, да, главная трагедия, Прибалтика закрыла границы! Народ, вы серьезно? Эти неудобства касаются 5% населения. Остальным — по барабану. Теперь о приятном: газ, уголь, дрова есть! Значит, не замёрзнете. Еда есть, значит, будете сыты. Дома целы, близкие живы — вот оно, счастье!» — поделилась своим мнением Наталья С.

Нашлись и те, кто напомнили европейцам основы демократии и важность наличия у людей права на волеизъявление.

«Они могут сколько угодно вводить свои санкции против нас и против нашего населения, но факт остается неизменным — жители ДНР и ЛНР будут решать сами свою судьбу, и если они решат быть частью России, то это их законное право», — пишет Аделя Р.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

Напомним, 21 сентября главы министерств иностранных дел Европейского союза опубликовали совместное заявление, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. В этом документе сообщается, что Евросоюз введёт новые санкции из-за референдумов на освобождённых территориях бывшей УССР по вхождению в состав России.