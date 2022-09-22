Мне говорит продавщица в магазине, где каждое утро я покупаю кофе:

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

— Мужики в маршрутке только и обсуждают, что мобилизацию. Один говорит другому: меня уже призвали в военкомат…

Я отвечаю продавщице:

— Ты во сколько на работу ехала? В восемь утра? Путин в 9 выступал. Так кого куда могли призвать?..

Да, этот диалог состоялся в день, когда Владимир Путин обратился к нации. И президент людям многое разъяснил. Почему я вспоминаю этот диалог? Потому что в том или ином виде он звучит повсюду. Тут и там, там и тут. Слухи ползут, слухи ширятся. И это плохо.

Проблема тут вовсе не в людях. Мне видится, что наши люди лучше, чем сами о себе думают. Они, как никто другой, способны к будничности подвига — Толстой блестяще описал её в «Севастопольских рассказах».

Мой знакомый — человек, который никогда не делал никаких патриотических заявлений — вдруг пошёл Родину защищать. Решил, что это его долг. Сильный, волевой человек? Безусловно.

Но суть в том, что с людьми нужно говорить. Очень внятно говорить. Не бояться диалога. Прямого диалога, если угодно. Уверен, если бы Владимир Путин выступал раз в две недели, то спокойствия было бы больше. Но у Владимира Владимировича есть масса колоссальных задач. А что спикеры? Говорят ли они с народом убедительно? Верят ли им, этим спикерам? Вот тут большой вопрос.

Вечер 21 сентября это продемонстрировал. Пошли новости об обмене пленными — и тут же поползли разные версии. Мол, вот тех, кого к смерти приговорили — их отпустили. На Медведчука обменяли. И пошёл по социальным сетям народный стон. Другие, наоборот, тут же стали успокаивать. Мол, негоже так депрессивно мыслить, когда наши домой вернулись. Слава Богу, что удалось вытащить.

Что тут скажешь? Нет ничего важнее возвращения наших парней домой. Нет ничего важнее спасения их жизней. Действительно, слава Богу! Но всё же можно и нужно было оформить это несколько иным способом. Осветить, например, как парней ждали дома — и дождались. Показать героев по телеканалам. Ведь всё равно потом многие из нас это увидели.

Но нам сказали: без комментариев. Ожидаемо. И кто-то говорит, что, в общем-то, так и надо. Для чего, мол, давать разъяснения? Для чего сообщать о своих планах и действиях?

Меж тем речь не идёт о том, что должны докладываться планы и действия, нет. Но должен (именно так — должен) выстраиваться диалог между властью и народом. «Всё для фронта! Всё для победы!» Был такой девиз. И он подразумевал единство целей для достижения общей Победы. Начинается же это единство с того, что между людьми, между классами, между группами людей (назовите, как хотите) нет прослоек из молчания, которое не успокаивает, а наоборот — электризует. Не станут же люди ждать включения радиоточки. Когда один клик до информации.

Все для фронта! Все для победы. Автор плаката -Лазарь Лисицкий. 1942

Подобные лекала не работали ещё лет 20 назад, а сейчас, в эру матрицы, так и подавно. Тот, кто ищет информацию (а люди ищут, потому что воронка войны расширяется и захватывает всё большее количество граждан), не станет перепрыгивать через стены молчания. Он банально пойдёт на сторону. И там ему любезно подсунут объяснения. Такие, как надо врагу.

Молчание не работает. И не понимать этого значит отдалять победу. Сила — в правде. Сила — в единстве. А единство начинается с правды. Вот чего нам не хватает.

Но более всего, на мой взгляд, не хватает теплоты, душевности, человечности. Назовите, как угодно. Вы понимаете, о чём я говорю. И честности не хватает, конечно тоже.

Не хватает теплоты в сводках МО РФ, в новостях, телесюжетах. В том, как организуют встречу наших парней, возвратившихся из плена. Не хватает теплоты в том, как представляют героев СВО. Я знаю, что каждый из тех, кто побывал там, заслуживает искренней заботы. Так почему бы не сделать передачу из серии «Жди меня»? Как дождались героя. Чтобы вся страна у экранов прониклась?

Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области Сотрудник СОБР вернулся со спецоперации

Душевность, человечность, а не сухая, как стариковская пятка, цифирь — вот что нам нужно. Да, в век банковских счетов трудно в принципе растапливать лёд сердец, но делать это нужно. И тогда будет меньше вопросов. Подлинная искренность побеждает многое.

Уверен, нам всем не хватает теплоты, душевности, искренности. Всего того, без чего не выигрываются большие войны. Я знаю это со слов деда, прошедшего от Сталинграда до Берлина. И он знал, о чём говорил.

Фашисты будут разгромлены. В этом нет никаких сомнений. Нам просто нужно как можно чаще говорить о нашей победе. О том, какой она будет. Говорить искренне, душевно, тепло.