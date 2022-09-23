Эстонское правительство приняло решение о проведении внеочередных сборов резервистов. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«На сборы вызывается 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации «Кайтселийт», — говорится в сообщении эстонского правительства.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в новости повод для сарказма, особенно впечатлившись численностью резервистов в Эстонии.

«Вот это мощь!» — с сарказмом написала Алиса.

«Ну что за клоуны?» — не понимает Ольга К.

«Сейчас последние 3000 сбегут», — прокомментировала lusya23.

«Мощь прямо! И в этот раз великий эстонский тормозной путь быстро сориентировался», — иронизирует Woman.

«Еще 4 самоката, 15 хомяков и три кошки», — шутит Alexandra L.

«Мирных граждан запугивать?» — задался вопросом G.

«Так они на фронт с опозданием попадут в любом случае», — пошутила Лена Б.

«Страны Прибалтики соревнуются в юморе!» — смеется Наталья К.

«А также приведен в полную боевую готовность военно-воздушный змей Эстонии и военно-морской плот», — с сарказмом прокомментировала Amber.

«Нужна дополнительная мощь, чтобы с памятниками воевать, не справляются уже?» — не без юмора спросила Anna.

Цитата из видео «Памятник «Т-34» Нарва. 6 августа 2022 года, поздний вечер.» Танк-памятник Т-34 до демонтажа

«Это они отреагировали на 24 февраля», — иронизирует «АП».

«Этих резервистов разгонят две питерских пьяных свадьбы», — смеется Alexander D.

«Это что, они до места призыва годы добираться будут. Эстонцы — такие, неторопливые!» — пишет Олег Ш.

«Эти-то куда собрались?» — не понимает Елена Николаевна.

«Надо срочно закрывать границу с Эстонией!» — пошутила Veta V.

«Сдаваться в тёплый плен, где есть горячее питание и горячая вода», — не без сарказма комментирует Константин.

«Сильно», — шутит Илья Сергеевич.

«К какой войне с Россией готовится Эстония, если её могут захватить две дагестанские свадьбы?» — с сарказмом подытожила Julia.

Армия Эстонии

Читайте также: Сеть: «Эти-то куда?» — Литва повысила уровень готовности вооруженных сил

Напомним, ранее в Литве повысили готовность сил быстрого реагирования.