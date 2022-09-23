Сеть: «Вот это мощь!» — в Эстонии проведут внеочередные сборы резервистов
Эстонское правительство приняло решение о проведении внеочередных сборов резервистов. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября.
«На сборы вызывается 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации «Кайтселийт», — говорится в сообщении эстонского правительства.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в новости повод для сарказма, особенно впечатлившись численностью резервистов в Эстонии.
«Вот это мощь!» — с сарказмом написала Алиса.
«Ну что за клоуны?» — не понимает Ольга К.
«Сейчас последние 3000 сбегут», — прокомментировала lusya23.
«Мощь прямо! И в этот раз великий эстонский тормозной путь быстро сориентировался», — иронизирует Woman.
«Еще 4 самоката, 15 хомяков и три кошки», — шутит Alexandra L.
«Мирных граждан запугивать?» — задался вопросом G.
«Так они на фронт с опозданием попадут в любом случае», — пошутила Лена Б.
«Страны Прибалтики соревнуются в юморе!» — смеется Наталья К.
«А также приведен в полную боевую готовность военно-воздушный змей Эстонии и военно-морской плот», — с сарказмом прокомментировала Amber.
«Нужна дополнительная мощь, чтобы с памятниками воевать, не справляются уже?» — не без юмора спросила Anna.
«Это они отреагировали на 24 февраля», — иронизирует «АП».
«Этих резервистов разгонят две питерских пьяных свадьбы», — смеется Alexander D.
«Это что, они до места призыва годы добираться будут. Эстонцы — такие, неторопливые!» — пишет Олег Ш.
«Эти-то куда собрались?» — не понимает Елена Николаевна.
«Надо срочно закрывать границу с Эстонией!» — пошутила Veta V.
«Сдаваться в тёплый плен, где есть горячее питание и горячая вода», — не без сарказма комментирует Константин.
«Сильно», — шутит Илья Сергеевич.
«К какой войне с Россией готовится Эстония, если её могут захватить две дагестанские свадьбы?» — с сарказмом подытожила Julia.
Читайте также: Сеть: «Эти-то куда?» — Литва повысила уровень готовности вооруженных сил
Напомним, ранее в Литве повысили готовность сил быстрого реагирования.