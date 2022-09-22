Сектору необеспеченного потребительского кредитования придется «затянуть пояса» — и банкам, и микрофинансовым организациям (МФО), и самим заемщикам. После введения временных мер, призванных на фоне постпандемийного кризиса поддержать кредитование экономики, а также смягчения денежно-кредитной политики, Банк России намерен уже с нового года ужесточать условия выдач необеспеченных кредитов, в том числе отчасти в пользу корпоративного кредитования — с помощью своих макропруденциальных инструментов регулирования, в частности тех, которые еще не применялись.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Как напомнил регулятор, в I квартале 2022 года был «полностью распущен макропруденциальный буфер капитала, надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам были существенно снижены», что позволило оказать поддержку кредитованию экономики. Вместе с тем в последние месяцы, как отмечают аналитики Департамента финансовой стабильности ЦБ РФ, подготовившие информационно-аналитический материал «Макропруденциальная политика Банка России: концепция проведения и планируемые решения», наметился тренд не только к восстановлению необеспеченного потребкредитования, но и возвращению рискованных практик, что может негативно сказаться на долговой нагрузке самих заемщиков и, следовательно, повлечь рост долгосрочных макроэкономических рисков.

С одной стороны, кредитные организации сами ужесточали условия выдач таких кредитов, в первую очередь для заемщиков с более низкими официальными доходами, а также без официального подтверждения доходов. Доля таких кредитов снизилась за второй квартал этого года на 5,8 п. п., до 28,4%. Ужесточили банки и подход к выдаче долгосрочных необеспеченных потребкредитов: если в середине 2021 года доля таковых достигла 25–26%, то во втором квартале этого года уже 13%. Между тем у ряда банков эта доля, подчеркивают авторы доклада, «существенно выше среднерыночной».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

При этом на фоне сокращения реальных доходов растет число реструктуризаций необеспеченных кредитов, сопровождаемое увеличением необслуживаемой задолженности, в результате чего к середине этого года доля проблемной задолженности превысила уже 10% портфеля. К тому же большинство участников рынка розничного кредитования, согласно данным аналитиков, стали все чаще сталкиваться с первой просрочкой платежей по таким кредитам.

Тем временем со смягчением денежно-кредитной политики стали смягчаться и условия выдачи кредитов, в том числе кредитные организации вновь нарастили долю необеспеченных кредитов: только за три летних месяца рост портфеля таковых составил 2,7%. На фоне уже реализованного снижения ключевой ставки рост доли таких кредитов во второй половине этого года, по прогнозам аналитиков, может стать устойчивым. Для предотвращения разбалансировки, то есть когда кредитные организации охотнее занимают гражданам, чем корпоративным клиентам (особенно при сегодняшней необходимости их инвестирования для развития экономики), считая в краткосрочной перспективе потребкредитование менее рискованным, а также видя риски последствий снижения стандартов при кредитовании граждан, повышающих уязвимость финансовой системы, аналитики и предлагают уже с нового года применять некоторые инструменты регулирования. Вплоть до введения антициклической надбавки (АН), никогда ранее не применяемой, но возможно задействованной в долгосрочной перспективе для накопления банками буферов капитала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С января 2023 года к банкам с универсальной лицензией регулятор намерен применить инструменты, ограничивающие долю необеспеченных потребительских кредитов заемщиков с долговой нагрузкой более 80% до 25% в общем объеме портфеля потребкредитования и долгосрочных кредитов (более 5 лет) — на уровне 10%. Для МФО лимиты по таким же заемщикам будут выше: по 35% может приходиться на потребительские займы и займы с лимитом кредитования. А вот банков с базовой лицензией эти меры не коснутся: их вклад в рост долговой нагрузки граждан, по данным аналитиков, минимален.

По прогнозам авторов доклада, эти меры снизят доступность к потребкредитам заемщикам с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и желающим взять необеспеченный долгосрочный кредит. Число таких кредитов, предоставляемых банками, может сократиться вдвое за квартал и на 14% — предоставляемых МФО. Что касается рассматриваемой аналитиками антициклической надбавки как потенциального инструмента регулирования, то аналитик подчеркивает, что в ближайшее время использовать данный инструмент не планируется, так как это «может снизить потенциал российских банков по корпоративному кредитованию в условиях трансформации российской экономики», но в случае высоких темпов роста одновременно во многих сегментах кредитования этот инструмент будет всё-таки задействован.